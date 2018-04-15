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Bangladeş’ten Myanmar’a Müslüman mülteci dönüşü başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.04.2018 10:47 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletlerin (BM) dönüş için henüz şartların oluşmadığı ikazına rağmen Myanmar hükumeti, geçen Ağustos ayında ülkeden soykırım saldırısı sebebiyle komşu ülke Bangladeş’e sığınan 7 yüz bin Arıkanlı Müslümanın geri dönüşünün başladığını, ilk Müslüman mültecinin Rohingya’ya geri döndüğünü açıkladı.Geçen Ağustos ayında Myanmar ordusu tarafından soykırım harekâtına maruz kalan devletsiz Rohingya Müslümanları Bangladeş’teki bakımsız mülteci kamplarında kalıyor.

Bangladeş’ten Myanmar’a Müslüman mülteci dönüşü başladı

Birleşmiş Milletlerin (BM) dönüş için henüz şartların oluşmadığı ikazına rağmen Myanmar hükumeti, geçen Ağustos ayında ülkeden soykırım saldırısı sebebiyle komşu ülke Bangladeş’e sığınan 7 yüz bin Arıkanlı Müslümanın geri dönüşünün başladığını, ilk Müslüman mültecinin Rohingya’ya geri döndüğünü açıkladı.
Geçen Ağustos ayında Myanmar ordusu tarafından soykırım harekâtına maruz kalan devletsiz Rohingya Müslümanları Bangladeş’teki bakımsız mülteci kamplarında kalıyor. BM, Myanmar ordusunun Rohingyalı Müslümanlara karşı başlatılan kıyım harekatının soykırım seviyesine ulaştığını belirtirken Myanmar kendilerinin Rohingya militanlarını hedef aldıklarını açıklamıştı.
Rohingya Müslümanlarının geçen Ocak ayında Bangladeş’ten ülkelerine geri dönüşlerinin planlanmasına rağmen hazırlık çalışmalarının henüz tamamlamasından dolayı düne kadar herhangi dönüş gerçekleşmemişti. Taraflar hazırlıkların tamamlanmamasından birbirlerini suçluyor. Myanmar hükümeti yayınladığı resmi açıklamada dün öğleden sonra Bangladeş’ten ilk Müslüman mülteci ailesinin Rohingya’ya döndüğünü belirtti.
Bangladeş’den Rohingya’ya dönen ailenin bir adam iki genç kız ve bir erken çocuktan oluştuğu kendilerine kimlik kartı verilerek Maungdaw kasabasında bulunan yakınlarının yanına gönderildiği ifade edildi.
BM mülteci ajansı geri dönüş için güvenli, vakur sürdürülebilir mülteci kamplarının henüz hazırlanmaması sebebiyle geri dönüşün başlamamasının gerektiğini açıkladı.

Bangladeş’ten Myanmar’a Müslüman mülteci dönüşü başladı

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