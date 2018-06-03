MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Her parti propagandasını yapar. Biz konuşma yapmak, bir dükkanı kiralayıp seçim bürosu açmak istiyoruz. Hemen bir partinin gençleri gidip o iş yeri sahibini tehdit ediyor. 'AK Parti'ye burada seçim bürosu açtıramazsın' diyor. Ya açarsam ne yaparsın? 'Seni asarım, keserim.' Barıştan, özgürlükten, huzurdan bahseden parti tehdit ediyor." dedi.

Elvan, Yeşilçimen Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, bu mahallelere geldiği zaman moralinin yükseldiğini, çocukluk, gençlik yıllarını hatırladığını söyledi.

Kendisinin de gariban mahallelerde ve zor şartlar altında büyüdüğünü ifade eden Elvan, her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Bakan Elvan, 24 Haziran seçimlerine değinerek, "Her parti propagandasını yapar. Biz konuşma yapmak, bir dükkanı kiralayıp seçim bürosu açmak istiyoruz. Hemen bir partinin gençleri gidip o iş yeri sahibini tehdit ediyor. 'AK Partiye burada seçim bürosu açtıramazsın' diyor. Ya açarsam ne yaparsın? 'Seni asarım, keserim.' Barıştan, özgürlükten, huzurdan bahseden parti tehdit ediyor. Korkmayacaksınız, arkanızda biz varız. Hiç kimse sizi tehdit edemez." diye konuştu.