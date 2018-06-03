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"Barıştan, özgürlükten, huzurdan bahseden parti tehdit ediyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 22:37 | Son Güncelleme

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan: - "Her parti propagandasını yapar. Biz konuşma yapmak, bir dükkanı kiralayıp seçim bürosu açmak istiyoruz. Hemen bir partinin gençleri gidip o iş yeri sahibini tehdit ediyor. 'AK Parti'ye burada seçim bürosu açtıramazsın' diyor. Ya açarsam ne yaparsın? 'Seni asarım, keserim.' Barıştan, özgürlükten, huzurdan bahseden parti tehdit ediyor" - "Biz biriz, bütünüz. Bizim istikametimiz bir. Biz etle tırnak gibiyiz. Bizi birbirimizden ayıramazlar"

MERSİN (AA) - Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "Her parti propagandasını yapar. Biz konuşma yapmak, bir dükkanı kiralayıp seçim bürosu açmak istiyoruz. Hemen bir partinin gençleri gidip o iş yeri sahibini tehdit ediyor. 'AK Parti'ye burada seçim bürosu açtıramazsın' diyor. Ya açarsam ne yaparsın? 'Seni asarım, keserim.' Barıştan, özgürlükten, huzurdan bahseden parti tehdit ediyor." dedi.

Elvan, Yeşilçimen Mahallesi'nde düzenlenen mahalle toplantısında yaptığı konuşmada, bu mahallelere geldiği zaman moralinin yükseldiğini, çocukluk, gençlik yıllarını hatırladığını söyledi.

Kendisinin de gariban mahallelerde ve zor şartlar altında büyüdüğünü ifade eden Elvan, her zaman vatandaşların yanında olduğunu vurguladı.

Bakan Elvan, 24 Haziran seçimlerine değinerek, "Her parti propagandasını yapar. Biz konuşma yapmak, bir dükkanı kiralayıp seçim bürosu açmak istiyoruz. Hemen bir partinin gençleri gidip o iş yeri sahibini tehdit ediyor. 'AK Partiye burada seçim bürosu açtıramazsın' diyor. Ya açarsam ne yaparsın? 'Seni asarım, keserim.' Barıştan, özgürlükten, huzurdan bahseden parti tehdit ediyor. Korkmayacaksınız, arkanızda biz varız. Hiç kimse sizi tehdit edemez." diye konuştu.

HDP'nin anons araçlarının program yapacakları mahalleye gelip, vatandaşların toplanmasını istemediği yönünde bilgi aldığını aktaran Elvan, şöyle konuştu:

"Olup olmadığını bilmem. Ama sizi kim tehdit ediyorsa gelin bana. Birlikte gidelim. Kimse sizi korkutamaz. Neresi diyorsanız giderim. Onlar emperyalistlere karşı 'Şöyle yapacağız, barış için böyle yapacağız' diye üfürdükçe üfürüyor. Ama gidiyorlar dışarıda birinin köpekliğini yapıyorlar. Vesayet altına giriyorlar, talimatlarını yerine getiriyorlar. Nerede özgürlük, barış? Senin kendi iraden, aklın yok mu? Birileri talimat verecek, o talimatı yerine getirecekler. Yalansa söylesinler hodri meydan. Varsa diyecekleri gelsin burada bana anlatsın. Hadi bakalım söylesin adaylarını kim belirliyor. Kendileri mi belirliyor? Yoksa Kandil'den mi geliyor liste. Arkadaşlar korkmayacaksınız."

- "Etle tırnak gibiyiz, bizi birbirimizden ayıramazlar"

"Biz biriz, bütünüz, bizim istikametimiz bir." diyen Elvan, "Biz etle tırnak gibiyiz. Bizi birbirimizden ayıramazlar." ifadesini kullandı.

Elvan, özgürlüklerden, demokrasiden yana olduklarını, haklar ve özgürlükler noktasında ne gerekiyorsa yaptıklarını ve yapmaya hazır olduklarını sözlerine ekledi.

Bakan Elvan, daha sonra yine merkez Akdeniz ilçesindeki Yanpar, Toroslar ve Kürkçü mahallelerinde vatandaşlarla buluşup 24 Haziran'da destek istedi.

- Tarsus Memur-Sen üyeleriyle iftar

Elvan, iftarını da Memur-Sen Tarsus temsilciliği tarafından düzenlenen "Yetkide İstikrar 10. Yıl Tarsus Buluşması" programında sendika üyeleriyle birlikte yaptı.

Burada bir konuşma yapan Elvan, Türkiye'nin önemli bir süreçten geçtiğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"Son 16 yılda dünyanın Türkiye'ye bakışını ve yaklaşımını değiştiren, ezber bozan devrim niteliğinde Türkiye ekonomisini hiç kimsenin beklemediği büyük bir performansla dünyada ön sıralara taşıdık. 2017 yılında dünyanın en hızlı büyüyen ülkelerinin başında yer aldık. Çin'i ve Hindistan'ı büyüme hızı itibarıyla geçtik. Onca zorluk ve sıkıntılara rağmen bu performansı gerçekleştirdik. Son 16 yılda yapılamaz denilenleri yaptık, gerçekleştirilemez denilenleri teker teker gerçekleştirdik."

Bakan Elvan, daha sonra konuşmasında Mersin ve Tarsus'a yapılan ve yapılacak olan yatırımları da anlattı.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın da Tarsus'ta üyelerle buluşmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin en büyük emek hareketi olduklarını belirten Yalçın, mücadelelerini sürdürdüklerini ve çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

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Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan Mersin

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