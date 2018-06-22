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Barolardan, Bakan Soylu'ya tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 16:43 | Son Güncelleme

  DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin 130'uncu haftası nedeniyle yapılan anma etkinliğine katılan 12 baronun başkan ve temsilcileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi.

Barolardan, Bakan Soylu'ya tepki

Felat BOZARSLAN- Serdar SUNAR/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin 130'uncu haftası nedeniyle yapılan anma etkinliğine katılan 12 baronun başkan ve temsilcileri, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya tepki gösterdi. Baro Başkanları, Bakan Soylu'nun Diyarbakır Barosu ile ilgili açıklamaları için özür dilemesini istedi. Diyarbakır Barosu ise Soylu hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.
Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin öldürülmesinin 130'uncu haftası nedeniyle, Diyarbakır Adliyesi önünde anma etkinliği düzenlendi. Her cuma günü düzenlenen etkinliğe, Diyarbakır, Antalya, Ankara, Bursa, İstanbul, Sakarya, Adana, Şırnak, Adıyaman, Batman, Van ve Şanlıurfa barolarının başkan ve temsilcileri, Tahir Elçi'nin eşi Türkan Elçi ve çok sayıda avukat katıldı. Etkinlikte konuşan Diyarbakır Baro Başkanı Ahmet Özmen, söylediği sözler nedeniyle İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, "Diyarbakır Barosu, insan hakları ve hukukun üstünlüğü mücadelesini ebediyen sürdürecektir" dedi.
Diğer Baro başkanları da Bakan Soylu'ya tepkilerini dile getirdi.

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Barolardan, Bakan Soylu'ya tepkiBarolardan, Bakan Soylu'ya tepki

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