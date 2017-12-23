HABER

BartınBaşbakan Binali Yıldırım Ak Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu(5)

POLİTİKA HABERLERİ | 23.12.2017 17:21 | Son Güncelleme 9 saat önce

Bartın-Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti 6. Olağan İl Kongresi'nde konuştu(5)

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Demet Akalın'dan sunucu Dilay Korkmaz'a büyük ayıp!

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Atiker Konyaspor 1 - 1 Fenerbahçe

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Kıvılcım Ural: Utanılacak bir şey yapmadım!

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Ankara - Moskova arasındaki buzları eriten Cavit Çağlar konuştu: 'Hulusi Akar'a hallederiz dedim'

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Hande Erçel için her şey o güzellik yarışmasıyla başladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

AK Partili siyasetçiden tepki çeken Cumhuriyet paylaşımı: 90 yıllık reklam arası

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye Kudüs çağrısı: Hatanızdan dönün

Akşener'den bomba iddia! Tarih verdi

Akşener'den bomba iddia! Tarih verdi

Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

Kılıçdaroğlu'ndan 'Adaları gel de al' diyen Yunan Bakana cevap

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de açıkladı: Yasak kalkıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkari'de açıkladı: Yasak kalkıyor...

Erdoğan açıkladı: Tek tek tehdit ettiler

Erdoğan açıkladı: Tek tek tehdit ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.