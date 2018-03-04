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Bartın'da 400 kişi MHP'ye katıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2018 17:35 | Son Güncelleme

BARTIN'da düzenlenen törenle MHP'ye katılan 400 kişiye rozetleri takıldı.

Bartın'da 400 kişi MHP'ye katıldı

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da düzenlenen törenle MHP'ye katılan 400 kişiye rozetleri takıldı.
Bartın Belediyesi'nin sosyal tesislerinde düzenlenen törene MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz, Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın, MHP Bartın İl Başkanı Ercüment Özçelik katıldı. Törenle partiye katılan 400 kişiye rozetleri takıldı. Sadir Durmaz yaptığı konuşmada, "Milliyetçilik, vatanımızı emperyalizmden kurtaran misyonun adıdır, cumhuriyetimizi kuran şuurun adıdır. Dün kimsenin biz milliyetçiyiz diyemediği zaman biz milliyetçiydik ve vardık, bugün herkesin milliyetçi olduğunu iddia ettiği günde de çok şükür varız. Milliyetçi hareket ağır tahribatlara rağmen Türk milletinin ayakta kalan son burcudur" dedi.

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Bartın'da 400 kişi MHP'ye katıldıBartın'da 400 kişi MHP'ye katıldı

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