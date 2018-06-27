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Bartın'da AK Parti geçersiz oylarla ilgili itirazını çekti

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 12:35 | Son Güncelleme

BARTIN'da, AK Parti'nin, seçimde geçersiz sayılan oylara yönelik itirazını çekmesinin ardından sayım işlemi durduruldu.

Bartın'da AK Parti geçersiz oylarla ilgili itirazını çekti

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA) - BARTIN'da, AK Parti'nin, seçimde geçersiz sayılan oylara yönelik itirazını çekmesinin ardından sayım işlemi durduruldu.
Milletvekili genel seçiminde Bartın'da AK Parti ve CHP 1'er vekil çıkardı. AK Parti, seçimde geçersiz sayılan oylar için itirazda bulundu. Geçersiz kabul edilen oylarla ilgili sabah saatlerinde sayım işlemi başlatılırken, 26 sandık açıldı. 26 sandıkta yapılan sayım sonucu değişiklik olmadığı görüldü. Bunun üzerine AK Parti, Merkez İlçe Seçim Kurulu'na yaptığı itirazı çekti. AK Parti'nin itirazını çekmesinin ardından sayım işlemi durduruldu.

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Bartın'da AK Parti geçersiz oylarla ilgili itirazını çektiBartın'da AK Parti geçersiz oylarla ilgili itirazını çektiBartın'da AK Parti geçersiz oylarla ilgili itirazını çekti

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