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Bartın'da Ak Parti itiraz etti, geçersiz oylar yeniden sayılacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 26.06.2018 17:47 | Son Güncelleme

BARTIN'da, Ak Parti geçersiz sayılan 4 bin 152 oy için itirazda bulundu.

Bartın'da Ak Parti itiraz etti, geçersiz oylar yeniden sayılacak

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, Ak Parti geçersiz sayılan 4 bin 152 oy için itirazda bulundu. Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç itirazlarının kabul edildiğini, yarın geçersiz oyların yeniden sayılacağını belirtti.
Bartın'da kesin olmayan sonuçlara göre, Ak Parti'den Yılmaz Tunç, CHP'den Aysu Bankoğlu milletvekili seçildi. Ak Parti geçersiz sayılan oylar için itirazda bulundu. Ak Parti, Bartın merkez ilçede geçersiz sayılan 4 bin 27 oyun 3 bin 209'una, Ulus ilçesinde geçersiz sayılan 830 oyun 556'sına, Amasra ilçesinde geçersiz sayılan 484 oyun 269'una ve Kurucaşile ilçesinde geçersiz sayılan 232 oyun 118'ine itiraz etti.
Ak Parti Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç yaptığı açıklamada, seçim kurulunun itirazı kabul ettiğini, yarın yeniden oyların sayılacağını belirterek, "5 bin 573 oyun 4 bin 152 oyuna Bartın merkez ilçe ve ilçe başkanlıklarımız tarafından seçim kurullarına itiraz edildi. Bu itirazlarımız kabul edilerek, yarın yeniden sayım yapılacak" dedi.

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