HABER

Bartın'da AK Parti ve CHP meclise birer milletvekili gönderdi

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.06.2018 02:01 | Son Güncelleme

BARTIN'da, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti’den Yılmaz Tunç ve CHP’den Aysu Bankoğlu milletvekili seçildi.

Bartın'da AK Parti ve CHP meclise birer milletvekili gönderdi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti’den Yılmaz Tunç ve CHP’den Aysu Bankoğlu milletvekili seçildi.
Bartın'da bir önceki seçimde olduğu gibi AK Parti ve CHP meclise birer milletvekili gönderdi. AK Parti'den Yılmaz Tunç, CHP'den ise Aysu Bankoğlu milletvekili seçildi.
AK PARTİ
Yılmaz Tunç: 1971 Bartın Ulus doğumlu Avukat. Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. dönem milletvekili. İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babası.
CHP
Aysu Bankoğlu: 1989 Bartın doğumlu. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat, İngilizce biliyor.

FOTOĞRAFLI

Bartın'da AK Parti ve CHP meclise birer milletvekili gönderdi

PARTNER2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...2 bin 200 yıllık mezar! Öyle biri buldu ki...
Şanlıurfa'da AK Parti 8, HDP 4, CHP ile MHP birer milletvekilliği kazandıŞanlıurfa'da AK Parti 8, HDP 4, CHP ile MHP birer milletvekilliği kazandı
Aydın'da CHP ile AK Parti 3'er, İYİ Parti ve MHP de 1'er vekil çıkardıAydın'da CHP ile AK Parti 3'er, İYİ Parti ve MHP de 1'er vekil çıkardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Gezici Araştırma Merkezi Başkanı Murat Gezici'den 24 Haziran seçimi sonuçları için flaş açıklama: Yarış daha bitmedi

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Erdoğan'a en yakın isimlerden Mustafa Varank, Fatih Portakal ve İsmail Küçükkaya'ya tepki gösterdi

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

Sezen Aksu sandık başında sinirlendi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

24 Haziran seçim sonuçlarına doların ilk tepkisi!

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

TRT spikerinden tepki toplayan sözler

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Muharrem İnce'den seçim sonrası son dakika açıklaması

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce hakkında tartışma yaratacak sözler

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

Aysel Tuğluk tanınmayacak halde! Cezaevi fotoğrafları ortaya çıktı

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

HDP'li Pervin Buldan'dan çarpıcı Tansu Çiller yorumu

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Muharrem İnce için 1. Meclis önünde 24 Haziran hazırlığı

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Bakan Özhaseki: Temel Ağabeyi anlamıyorum

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan canlı yayında yeni sistemin detaylarını açıkladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.