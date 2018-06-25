Bartın'da AK Parti ve CHP meclise birer milletvekili gönderdi

Ayhan ACAR/BARTIN, (DHA)- BARTIN'da, resmi olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti’den Yılmaz Tunç ve CHP’den Aysu Bankoğlu milletvekili seçildi.
Bartın'da bir önceki seçimde olduğu gibi AK Parti ve CHP meclise birer milletvekili gönderdi. AK Parti'den Yılmaz Tunç, CHP'den ise Aysu Bankoğlu milletvekili seçildi.
AK PARTİ
Yılmaz Tunç: 1971 Bartın Ulus doğumlu Avukat. Meclis Üyesi olarak görev aldı. 23, 24, 25 ve 26. dönem milletvekili. İngilizce bilen Tunç, evli ve 3 çocuk babası.
CHP
Aysu Bankoğlu: 1989 Bartın doğumlu. Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunu. Avukat, İngilizce biliyor.
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