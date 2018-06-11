Başak Demirtaş'tan Muharrem İnce açıklaması: Evimizin kapısı açık

HDP'nin cezaevinde bulunan cumhurbaşkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin kendisini ziyaret etmek istemesiyle ilgili, "Muharrem İnce bize gelecek. Tabi memnuniyetle ağırlayacağım. Sayın Erdoğan, Akşener, Perinçek ve Karamollaoğlu da gelse onlara da evimin kapısı her zaman açıktır. Bu yapılan anlamlı jest siyasetten daha ziyade insani ilişkilerin güçlenmesine hizmet ediyor" dedi.

Edirne cezaevinde bulunan HDP'nin cumhurbaşkanı adayı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş, HDP'nin seçim standını ziyaret etti. Stantta bulunan görevlilerle sohbet eden Başak Demirtaş, gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Başak Demirtaş, cezaevinde bulunan eşinin dışarıda yapılan çalışmaları merak ettiğini, onun için seçim stantlarına giderek partilileri ziyaret ettiğini söyledi. Başak Demirtaş, "Cezaevindeki eşimin arkasından gece gündüz demeden iftiralar ve hakaretler yağdırılıyor. Yani bu eleştiriler seviyesiz ve saygısızca. Eğer ki korkmuyorsanız çıkarın o zaman o da sözünü meydanlarda size söylesin, cevabını versin" dedi.