"Başarı asla bizi şımarıklığa, bir boşluğa sürüklemedi"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Başarı asla bizi şımarıklığa, asla bizi bir boşluğa sürüklemedi. Aksine bu başarı çıtasını öyle yükselttik ki, bu çıtanın altında aldığımız her bir oyun nedeni, niçini ve sonuçlarını araştırmaya gerek duyduk." dedi.

Karaaslan, partisinin Atakum ilçe Danışma Kurulunda yaptığı konuşmada, AK Parti'nin Türkiye'de dev projeleri hayata geçirdiğini söyledi.

Adaleti çok önemsediklerine işaret eden Karaaslan, partilerinin adında da olan "adelet" ve "kalkınma"nın kendileri için çok önemli iki ilke olduğuna vurgu yaptı.

Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu kavramın adalet olduğunun altını çizen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Bugün Türkiye'nin en çok ihtiyaç duyduğu kavram yine adalet ve yine adalet. Bizim bu kadar geliştirmemize rağmen hala ilerlememiz, ilerletmemiz gereken toplu husus var. Kalkınmayı adaletin bir parçası olarak gördük. Biz hastanelerimizi yaparken, yollar yaparken, her şehrimize üniversite açarken bunu sadece kalkınma ile ilgili inşaat faaliyeti olarak görmedik. Doğu ve Güneydoğu'nun en ücra köşesindeki bir gençte üniversite eğitiminden geri kalmasın istedik. Adaleti koyduk merkeze. Hastane kapılarında bekleyen vatandaşlarımızın sorunu çözülsün de adalet herkes için geçerli olsun, fakir, zengin ve farklılık bizim hizmetlere ulaşma noktasında önümüzde engel teşkil etmesin istedik."