CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, "Seçimlerde başarı, başarısızlık varsa hepimizin başarısı ve başarısızlığıdır. Hepimiz bu mücadeleyi verdik. Muharrem İnce de CHP'nin adayıydı. Başarı, başarısızlık varsa ortaktır." dedi.

Torun, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile yeni bir karar alma mekanizmasının hayata geçirildiğini, yeni sistemin Türkiye'nin en küçükten en büyüğe, tüm kararlarının alınma biçimini daha da merkezileştirdiğini savundu.

Bu durumun yerel birikimi değersizleştirdiğini öne süren Torun, dış politikadan hangi şehirlerde nereye nasıl bir park yapılacağına, ekonomi politikalarından engelliler için yapılacak yol rampalarına kadar her tür kararın merkezi yönetim tarafından alınmasının planlandığını söyledi.

Torun, vatandaşın ve sivil toplumun, karar sürecinden tamamen tasfiye edildiğini iddia etti. Bunun Türkiye için yeni ve büyük bir tehlikeye işaret ettiğini ileri süren Torun, Türkiye'nin sadece cari açığının değil, demokrasi açığının da büyüdüğünü ifade etti.