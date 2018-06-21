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"Başarısızlıklarına kılıf uydurmak için çalışıyorlar"

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.06.2018 16:20 | Son Güncelleme

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ: - "Seçimde hile vardı algısı yaratmak için başarısızlıklarına kılıf uydurmak için çalışıyorlar. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Buradan söylüyorum, Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden birisi sağlıklı ve güvenli seçimdir. Seçimlerde bu güne kadar hile ve hurda hiçbir dönemde olmamıştır"

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ, "seçimde hile vardı" algısı oluşturmaya çalışıldığını belirterek, "Başarısızlıklarına kılıf uydurmak için çalışıyorlar. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Buradan söylüyorum, Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden birisi sağlıklı ve güvenli seçimdir. Seçimlerde bu güne kadar hile ve hurda hiçbir dönemde olmamıştır." dedi.

Bozdağ, seçim çalışmalarını sürdürdüğü Yozgat'ta Akdağmadeni ilçesinde partisince düzenlenen mitingde, 24 Haziran seçimleri yaklaştıkça oy pusulaları üzerinden tartışmaların da başlatıldığını söyledi.

Daha şimdiden seçim sonuçlarının açıklandığına, "Bak şurada şu var, burada bu var" diye haberler çoğaldığına dikkati çeken Bozdağ, şunları kaydetti:

"Haberiniz olsun, o haberler yarın bir gün daha da artacak. Neden biliyor musunuz? Her seçim öncesi bu haberleri yapanlar seçime şaibe düşürmek için planlı yapıyorlar. Seçimde hile vardı algısı yaratmak için başarısızlıklarına kılıf uydurmak için çalışıyorlar. Şimdi de aynı şeyi yapıyorlar. Buradan söylüyorum, Türkiye'nin en iyi yaptığı işlerden birisi sağlıklı ve güvenli seçimdir. Seçimlerde bugüne kadar hile ve hurda hiçbir dönemde olmamıştır. Sandıkta bütün partiler var, hep partiler seçimi yapıyor. Partilerin yaptığı seçime kim hileye bulaştırabilir? Yok böyle bir şey ama bunlar bunu yapıyorlar. Başarısızlıklarına kılıf uydurmaya gayret ediyorlar, çalışıyorlar. Buradan diyorum, seçimlerimiz geçmişte olduğu gibi pazar günü de huzur, güven içerisinde yapılacak ve hiçbir sıkıntı Allah'ın izni ile hiçbir yerden olmayacaktır. Başarısızlıklarına başka başka yerden çözüm arasınlar."

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Akdağmadeni miting Bozdağ

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