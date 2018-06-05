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Başbakan Binali Yıldırım: (2)

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 20:11 | Son Güncelleme

"Elhamdülillah ülkemizi güzel bir yere getirdik. Bundan sonra da terörü tamamen gündemimizden çıkarırsak durmak yok, kararlı bir şekilde Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine yürümeye devam edeceğiz" - " (Bedelli askerlik) Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza"

Başbakan Binali Yıldırım, "Elhamdülillah ülkemizi güzel bir yere getirdik. Bundan sonra da terörü tamamen gündemimizden çıkarırsak durmak yok, kararlı bir şekilde Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine yürümeye devam edeceğiz." dedi.

Başbakan Yıldırım, Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingin ardından Kanal M televizyonundaki "Gündem Özel" programına katıldı.

Burada, "15 Temmuz gecesiyle ilgili sizin şimdiye kadar paylaşmadığınız, şimdi bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler var mıdır?" sorusu üzerine Yıldırım, "O geceye yönelik çok şey var. Ama bunları paylaşmak istemiyorum. Zamanı gelince paylaşacağım." ifadesini kullandı.

O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendileri, kahraman millet ve medyanın birlik ve beraberlik içinde olduklarını anlatan Yıldırım, alçaklara hak ettikleri dersi verdiklerini dile getirdi.

Darbe girişiminde 23.05'te yaptıkları açıklamanın esasında darbenin seyrini değiştirdiğini vurgulayan Yıldırım, "Daha sonra Cumhurbaşkanı'mız İstanbul'a döndüğünde açıklamasını yaptı. Ve o gece boyunca biz boş durmadık. Bu alçak katillerin uçaklarını, tanklarını, toplarını, etkisiz hale getirmek için var gücümüzle çalıştık." diye konuştu.

- "Türkiye o günlerden bugüne geldi"

Programda fıkra anlatması istenen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Yani çok fıkra var da şunu söylemekte yarar var. 2002 krizi aklıma geldi. O yazar kasaların atıldığı, esnafın isyan ettiği, 23 bankanın battığı kriz aklıma geliyor. Bu kriz neden oldu diye düşünmek lazım. Mesela şöyle bir fıkrayla onu anlatabiliriz. Bir Amerikalı, bir Alman, Türkiye'den de Temel bir araya gelmişler, aralarında bir mesele konuşuyorlar. Yani bir ülkenin ürettiği kaynakları, paraları o ülkenin yöneticileri nasıl dağıtıyor. Amerikalı demiş ki 'Biz Teksas ovasına gideriz, ovanın ortasında bir çizgi çizeriz, paraları da havaya atarız, çizginin sol tarafına düşeni devlet alır, sağ tarafına düşeni de millete dağıtırız. Alman da demiş ki biz Frankfurt'ta büyük bir ova var, orada çok büyük bir daire çizeriz. Ve ondan sonra paraları havaya atarız, dairenin içinde kalanları millete veririz, dışında kalanları da biz alırız. Bizim Temel'e gelmiş sıra. Temel de düşünmüş, taşınmış, 'Biz de Konya Ovası'na gideriz, paraları atarız havaya, yere düşenleri devlet alır, havada kalanları da millete veririz.' 2002'de durum buydu. Topladığımız 100 lira verginin 86 lirasını borca ve faize veriyorduk. Millete para kalmıyordu. Okul yapacaksın para yok, yol yapacaksın para yok, hastane yapacaksın para yok, memura maaş vereceksin para yok. Türkiye o günlerden bugüne geldi."

Türkiye'yi 16 yılda 3,5 kat büyüttüklerini anlatan Yıldırım, bunu yaparken de 16 yılda başlarına gelmeyen iş kalmadığını söyledi.

Yıldırım, şöyle devam etti:

"Tabiri caizse şeytan taşlamaktan vakit buldukça da ülkenin kalkınması, gelişmesi için hizmet ettik, çalıştık. Elhamdülillah ülkemizi güzel bir yere getirdik. Bundan sonra da terörü tamamen gündemimizden çıkarırsak durmak yok, kararlı bir şekilde cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine yürümeye devam edeceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde ülkemizi kalkındırmaya, refahı arttırmaya, artan refahın adilce bölüşümünü sağlamaya devam edeceğiz, milletimizi ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Kucaklatacağız, kardeş yapacağız. Ve bölgede sadece kendi milletimizin değil bütün bölge ülkelerindeki mazlumların da hamisi olacağız, onlara sahip çıkacağız."

- Bedelli askerlik tartışmaları

Başbakan Binali Yıldırım, bedelli askerlikle ilgili soru üzerine, şunları kaydetti:

"Seçimden önce bedelliyle ilgili zaten bir çalışmaya zaman yok, yapılamaz. Ama bunun bir sorun olduğunu biliyoruz. Niye sorun? Askerlik çağına gelmiş 5 milyondan fazla gencimiz var. Bu gençler diyor ki 'Bizi askere alın. Bir an önce askerliğimizi yapalım ondan sonrada düzenimizi kuralım. Biz diyoruz ki 'Kusura bakmayın alamayız, bekleyin.' Yaş 21 oluyor, 22-23-25-30 oluyor, alamıyor çünkü ancak yılda 350 bin kişi alabiliyoruz. 5 milyondan fazla 5,5 milyona yakın. Eğer bu kadar alırsak her sene, 15 sene bu yığılmayı ortadan kaldıramayız. Bu sorun vatandaşlarımızın sorunu değil. Onların bu işte hiçbir kabahati yok. Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza. Onun için mutlaka buna bir çözüm getireceğiz. Bunu getirirken Silahlı Kuvvetlerimizin, ordumuzun zafiyete düşmesine de izin vermiyoruz. Biz zaten 15 Temmuz'dan sonra profesyonel orduya geçtik. Şu anda silah altındaki erler operasyona katılmıyor. Operasyona gidenler profesyoneller. O bakımdan böyle bir sıkıntımız da yok."

(Bitti)

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Başbakan Binali Yıldırım bedelli askerlik Van

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