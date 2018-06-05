Başbakan Binali Yıldırım: (2)

Başbakan Binali Yıldırım, "Elhamdülillah ülkemizi güzel bir yere getirdik. Bundan sonra da terörü tamamen gündemimizden çıkarırsak durmak yok, kararlı bir şekilde Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine yürümeye devam edeceğiz." dedi. Başbakan Yıldırım, Van Beşyol Meydanı'ndaki mitingin ardından Kanal M televizyonundaki "Gündem Özel" programına katıldı. Burada, "15 Temmuz gecesiyle ilgili sizin şimdiye kadar paylaşmadığınız, şimdi bizimle paylaşmak istediğiniz şeyler var mıdır?" sorusu üzerine Yıldırım, "O geceye yönelik çok şey var. Ama bunları paylaşmak istemiyorum. Zamanı gelince paylaşacağım." ifadesini kullandı. O gece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendileri, kahraman millet ve medyanın birlik ve beraberlik içinde olduklarını anlatan Yıldırım, alçaklara hak ettikleri dersi verdiklerini dile getirdi. Darbe girişiminde 23.05'te yaptıkları açıklamanın esasında darbenin seyrini değiştirdiğini vurgulayan Yıldırım, "Daha sonra Cumhurbaşkanı'mız İstanbul'a döndüğünde açıklamasını yaptı. Ve o gece boyunca biz boş durmadık. Bu alçak katillerin uçaklarını, tanklarını, toplarını, etkisiz hale getirmek için var gücümüzle çalıştık." diye konuştu.

- "Türkiye o günlerden bugüne geldi" Programda fıkra anlatması istenen Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti: "Yani çok fıkra var da şunu söylemekte yarar var. 2002 krizi aklıma geldi. O yazar kasaların atıldığı, esnafın isyan ettiği, 23 bankanın battığı kriz aklıma geliyor. Bu kriz neden oldu diye düşünmek lazım. Mesela şöyle bir fıkrayla onu anlatabiliriz. Bir Amerikalı, bir Alman, Türkiye'den de Temel bir araya gelmişler, aralarında bir mesele konuşuyorlar. Yani bir ülkenin ürettiği kaynakları, paraları o ülkenin yöneticileri nasıl dağıtıyor. Amerikalı demiş ki 'Biz Teksas ovasına gideriz, ovanın ortasında bir çizgi çizeriz, paraları da havaya atarız, çizginin sol tarafına düşeni devlet alır, sağ tarafına düşeni de millete dağıtırız. Alman da demiş ki biz Frankfurt'ta büyük bir ova var, orada çok büyük bir daire çizeriz. Ve ondan sonra paraları havaya atarız, dairenin içinde kalanları millete veririz, dışında kalanları da biz alırız. Bizim Temel'e gelmiş sıra. Temel de düşünmüş, taşınmış, 'Biz de Konya Ovası'na gideriz, paraları atarız havaya, yere düşenleri devlet alır, havada kalanları da millete veririz.' 2002'de durum buydu. Topladığımız 100 lira verginin 86 lirasını borca ve faize veriyorduk. Millete para kalmıyordu. Okul yapacaksın para yok, yol yapacaksın para yok, hastane yapacaksın para yok, memura maaş vereceksin para yok. Türkiye o günlerden bugüne geldi."