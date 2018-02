Başbakan Binali Yıldırım, terör örgütlerini maşa olarak, kiralık şebeke olarak kullanan emperyalistlerin bölgede asla amaçlarına ulaşamayacağını belirterek, "Türkiye’nin dostluğu değerlidir. Bunu kaybedenler, hüsrana uğrar, perişan olurlar" dedi.

Bursa’da AK Parti 6. Olağan il kongresinde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, “Bizim siyasetimiz zalime karşı mazlumun yanında olmaktan asla çekinmeyen bir siyaset. Hiçbir milletin düşmanı değiliz. Herkese dostuz. Milletimiz 15 yıldır bu yüzden Türkiye’nin yönetimini Ak kadrolara teslim ediyor. Recep Tayyip Erdoğan ve onun arkadaşlarına teslim ediyor. Allah’a hamdolsun, milletimizle el ele vererek hem siyasi, hem ekonomik istikrarı sağlayarak bugünlere geldik. Dünyanın en güçlü ekonomilerinin bile krize girdiği bir dönemde Türkiye büyümeye, kalkınmaya devam ediyor. Ekonomide seferberlik ruhuyla başladığımız 2017 rekor büyümesi, ihracat ve istihdam artışı ile devam ediyor. Allah memleketimizin bereketini arttırıyor, emeklerimizin sonuçlarını veriyor” dedi.

Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü: “Her daim milletle beraber yürüdük. İstiklalimizi, cumhuriyetimizi ve demokrasimizi tehdit eden bütün şer odaklarına karşı mücadelemiz devam edecek. Türkiye Cumhuriyeti’ni artık hiç kimse hiçbir güç darbeyle, terörle, tuzaklarla durduramayacak. Yürüyüşünü kesemeyecek. Türkiye’nin ekonomisi sağlam, istikrarlı. Yıllardır atlattığımız nice badirelere rağmen kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Zeytin Dalı Harekatı ile terör örgütlerini bertaraf ediyoruz. Mehmetçiğimiz Afrin’de destan yazıyor. Bursa’dan Osmanlı’nın başşehrinden kahramanlarımıza selam gönderiyoruz. Allah yar ve yardımcıları olsun” şeklinde konuştu.

“Bizi Afrin’e götür” sloganları

Bu arada, miting alanındaki bir grup, “Bizi Afrin’e götür” diye slogan attı. Yıldırım, “Gençler! Şimdi orası avuç içi kadar yer. Kahramanlarımız gereken neyse yapıyor. Ama ihtiyaç olduğunda biliyorum ki 81 milyon vatan evladı bu bayrak için, bu vatan için dimdik hazır olacak. Sizlere güveniyoruz. Sadece hudutlarımızın güvenliğini sağlamakla kalmayacağız. Aynı zamanda mazlum ve mağdur milletlerin, bütün kardeşlerimizin de güvencesi olacağız. Bunu, her şeyden önce vatandaşlarımızın can ve mal emniyeti için yapacağız. Suriye topraklarında yuvalanan teröristlerin yarın daha büyük belaya sebep olmaması için yapacağız. Bölgedeki acının son bulması için yapacağız. Suriyeli kardeşlerimizin işgal edilen vatanlarına geri dönmeleri için yapacağız. Ülkemizin ve milletimizin güvenliği için yapacağız. Terör örgütlerini maşa olarak kiralık şebeke olarak kullanan emperyalistler bölgede asla amaçlarına ulaşamayacak. Türkiye’nin dostluğu değerlidir. Bunu kaybedenler, hüsrana uğrar, perişan olurlar. Zeytin Dalı’na katılan evlatlarımız, bu ideallerle, hudutlarımızın izzeti, şerefimizin bekçisidir, koruyucusudur. Türkiye bütün engelleme girişimlerine rağmen 2023 hedeflerine, cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine adım adım kararlı bir şekilde yürüyor. Sanayide çarklar dönüyor, üretim artışı devam ediyor. Aralık ayında sanayi üretim endeksi bir önceki aya göre yüzde 9 arttı. Bu ülkeye güveni gösteriyor. Bu geleceğe güveni gösteriyor” dedi.

“Yerli otomobil 2019’da çıkıyor”

Bursa’nın sanayi ve üretim şehri olduğunun altını çizen Yıldırım, “Hükümet olarak AR-GE kapasitemizi daha da arttıracağız. Teknoloji transferini hızlandırarak yerli ve milli ürünleri daha çok üreteceğiz. Bursa Türkiye’nin ekonomisinin lokomotifi. Bursa, üretim, yatırım, yenilik ve tasarım demek. Bursa otomotivin başşehri. Otomotiv üretimi, yan sektörleriyle birlikte sanayi açısından ihracat açısından çok önemli. Türkiye, son 15 yılda otomotiv üretiminde Avrupa’da 5, dünyada 15. sıraya yükseldi. 2017 yılında toplam otomotiv üretimi 1,5 milyarı aştı. Böylece Türkiye’nin en büyük ihracat kalemini otomotiv ihracatı oluşturuyor. 2017 yılında 28 milyar dolar ihracat yaptık. Yerli otomobil üretmek, ülkemiz açısından artık mesele değil. Bir mecburiyete dönüştü. İnşallah bu hedefimizi de gerçekleştireceğiz. Bilim Sanayi Teknoloji Bakanımız bizzat yerli otomobil projesini takip ediyor. Yerli otomobilin ilk örneğini 2019’da, seri üretimini de 2021’de bitirmiş olacağız” dedi.

“Bursa’ya 16 yılda 29 milyarlık yatırım”

Yıldırım, “Bir yandan istikrar ve güven içinde ekmeğimizi büyütürken, bir yandan da ülkemizin başına musallat olan şer odaklarıyla mücadeleye devam ediyoruz. Bursa her şeyin en güzelini hak ediyor. Bursa’ya ne yapsak azdır. Çünkü Bursa kazanan şehir. Üreten şehir. Türkiye’yi büyüten şehir. İhracatın öncü şehirlerinden biridir. Her alanda geliştirmek için Bursa’ya son 16 yıl içinde tam 29 milyar yatırım ve destek verdik. Bursa’nın 2002’de 3,5 milyar olan ihracatı, 2017 sonu itibariyle 10 milyarı aştı. Bursa’da eğitimi daha kaliteli hale getirmek için 7786 yeni derslik kazandırdık. Üniversitelerimizin gelişmelerini büyümelerini sağladık. 2002 yılında Uludağ Üniversitesi’nin 38700 öğrencisi varken, bugün Uludağ Üniversitesi’nin 75 bin öğrencisi var. Uludağ Üniversitesi’nde teknokent ve kültür merkezini açtık. 2010’da Uludağ Üniversitesi’nin yanı sıra Bursa Teknik Üniversitesi’ni de kurduk. Faruk Saraç Tasarım Meslek Yüksek Okulu, Orhangazi Üniversitelerini de şehrimize kazandırdık” şeklinde konuştu.

Bursa’ya yapılan yatırımlardan bahseden Yıldırım, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bursa 59 sağlık tesisi kazandı. 14 yeni hastane, 10 adet ek bina. 3 ağız ve diş sağlığı merkezi, 37 adet birinci kademe sağlık tesisi yaptık. Bunların yapımında şüphesiz bir dönem Sağlık ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı yapan Mehmet Müezzinoğlu bakanımızın büyük emekleri var. 5 milyonluk bölge nüfusuna hizmet edecek şehir hastanesi çalışmaları da hızla devam ediyor. 2003 yılına kadar Bursa’da sadece 136 kilometre bölünmüş yol vardı. 15 yılda buna 400 kilometre bölünmüş yol ilave ettik. Bursa’yı Kütahya, Balıkesir, Kocaeli, Eskişehir, Çanakkale, İstanbul’a bölünmüş yollarla bağladık. Toplam 80 kilometre uzunluğunda Bursa çevre otoyolunun tamamını hizmete aldık. İstanbul-İzmir otoyolu Osmangazi Köprüsü hizmete girdi. İstanbul-Bursa arası komşu kapısına döndü. İstanbullular 45 dakikada Bursa’nın merkezinde İskender yiyip alışveriş yaparak geri dönüyor. İstanbul’un bir yakasından diğerine geçmektense Bursa’ya gelmek daha da kolay hale geldi. Türkiye’nin 4 büyük şehrini otoyollarla tren hatlarıyla birbirine bağlıyoruz. Yüksek hızlı trende, Bursa-Yenişehir-Bilecik üzerinden bağlanacak hızlı tren inşaatı devam ediyor. Arazinin bütün zorluklarına rağmen önümüzdeki 2 yıl içinde burayı da hizmete almış olacağız. Yine önümüzdeki sene Bursa-Bilecek, Yenişehir-Bilecik bölünmüş yolunu da bitireceğiz . 1 milyar 300 milyon lira tarıma destek verdik. 2017 yılında genç çiftçi projesiyle 190 projeye kaynak temin ettik. İpekböceğine desteğimiz devam ediyor. Bursa’da gen fabrikası kurduk, Kosgeb ile 15 yılda 19347 işletmeye destek sağladık. 22 bin 771 işletmeye 1 milyardan fazla kredi verdik. Bursa’da 2002 yılından önce 8 tane organize sanayi bölgesi vardı. Bugün 18 sanayi bölgesinde 166 bin Bursalı kardeşimiz aş iş sahibi oldu. İnşallah, 2019’da ülkemizi, milletimizi hak ettiği yere getirmek için canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Türkiye’nin birliği için, beraberliği için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet ülküsü için canla başla, liderimiz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde çalışacağız”.

AK Parti Bursa teşkilatının 6. olağan kongresine Başbakan Binali Yıldırım’ın yanı sıra Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Bursa milletvekilleri, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi’nin yanı sıra çok sayıda partili katıldı.