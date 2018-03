Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreninde konuşan Başbakan Binali Yıldırım, hakim ve savcı adaylarına seslenerek, “Adalet basit bir matematik hesabı değildir. Adaletin evrensel sembolü de abaküs değil, terazidir. Verdiğiniz her kararın bir insanın hayatına umut ve korkularına karşılık geleceğini asla unutmayın. Bu bekleyişi adaletle tamamlamanız en doğru ve en tabi beklentidir” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Beştepe Millet Kültür ve Kongre Merkezinde düzenlenen Hakim ve Cumhuriyet Savcıları Kura Töreninde konuştu. Adaletin gecikmeden tesisinin ülke açısından önemli olduğunu söyleyen Yıldırım, “2002 yılında 9 bin 349 olan hakim ve savcı sayımız yüzde 73 oranında arttırılarak bugün 16 bin 67’ye yükselmiştir. 11 bin 232 hakim, 4 bin 835 savcı bugün Türkiye’nin her noktasında görev yapıyor. Birazdan kura çekecek aday arkadaşlarımızın katılımıyla bu sayı 18 bine ulaşacak. 100 bin kişiye düşen hakim ve savcı sayısı Avrupa ortalaması hakimlerde yüzde 20, savcılarda yüzde 11. Türkiye’de ise yeni atamalarla birlikte hakimler için yüzde 14, savcılar için 6’dır. Avrupa Konseyinde 100 bin kişiye düşen hakim ortalaması 20.7, savcı ortalaması 11,3. Aradan geçen süre zarfında şu 15 yılda tam 2 kat hakim ve savcı sayısında artış sağladık. Nüfusumuz artıyor, ekonomimiz büyüyor, toplum gelişiyor, sosyal ve ekonomik gelişmelere bağlı olarak yargı mercilerinin önüne gelen itilaflarda çeşitleniyor. Bu itilaflara süratle cevap vermek, doğru ve adil çözümler sunmak sizlerin işi olacak. Yargı mensuplarının donanımı, meslekteki kalitesi özel bir önem taşıyor. Adalet her yerde ve her şartta istisnasız bir şekilde bütün vatandaşları ilgilendiren bir konudur. Aranması, korunması uğrunda her şeyin feda edilmesi gereken müstesna bir değerdir. Adaletin güçlü olduğu yerde devlette güçlüdür, hukukta adaletle taçlanır, anlam kazanır. Sonu adalete varıyorsa hukuk devlet kudretinin meşruiyet kaynağı olur. Hukuk devletini, hukuka saygısı olmayan diğer yönetimlerden ayırmakta ancak böyle mümkün olur. Hukuk devletinde vatandaş keyfi uygulamalardan korunur. Vatandaşa yeterli hukuki güvence sağlanır. Böylece herkesin adalete güveni, bağlılık duygusu da korunmuş olur. Bu amaçların sağlanmasında adil, tarafsız, hızlı, etkin işleyen bir yargı sisteminin varlığı olmazsa olmazdır. Bugün mesleğe başlayacak arkadaşlarımız, bu büyük ideale hizmet edeceksiniz” açıklamasını yaptı.

Hakim ve savcılara seslenen Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Daha önce avukat olarak adalet hizmetlerinin içinde bulunmuş olmak önemli bir tecrübedir. Bugüne kadar savunan taraftaydınız. Şimdi iddia ve yargılayan tarafta yer alacaksınız. Görevinizi yaparken, edindiğiniz avukatlık tecrübesi, adil karar vermenize çok büyük katkı sağlayacak. Adalet adına avukat olarak sizi hoşnut etmeyen ne varsa bunları değiştirmek ve düzeltmek fırsatı artık karşınızda duruyor. Bütün meslek hayatınızın bu ilk günün heyecanı ve coşkusuyla, aynı zamanda başarılarla geçmesini mevladan niyaz ediyorum. Başarıdan kastettiğim şey sadece parlak sicil ve terfiler değil. Adalet, saymadan çok tartmayı gerektiren bir muhakeme alanıdır. Ancak hepimiz biliyoruz ki adalet basit bir matematik hesabı değildir. Adaletin evrensel sembolü de abaküs değil, terazidir. Mahkemelere gidip gelenler dosyalardan ve kağıtlardan ibaret değildir. Kararlarda sadece bir kağıt değil, insanların belki de toplumların kaderini değiştiren belgelerdir. Verdiğiniz her kararın bir insanın hayatına umut ve korkularına karşılık geleceğini asla unutmayın. Önünüze konulacak dosyalar sizin için bir iş gibi görülebilir. Ancak o dosyalarla ilişkili hayatlar için vereceğiniz her karar birçok hayatı etkileyecek. Verdiğiniz her karar bazen ümit, bazen korku, bazen de sevinçle dolu bir bekleyişe karşı gelecektir. Bu bekleyişi adaletle tamamlamanız en doğru ve en tabi beklentidir. Her vatandaşımız adaletin kapısını çaldığında gönül rahatlığıyla vicdanınıza iltica edebilmelidir. Her vatandaşımız kapınıza vardığında hakkına erişeceğini bilmelidir. Topluma bu güveni vererek liyakatle görevinizi ifa edeceğinize yürekten inanıyorum. Bugün en saygın mesleklerin başında gelen hakim ve savcı mesleği, aynı zamanda en fazla titizlik gerektiren mesleklerin başında yer almaktadır. Meslek hayatınız boyunca vicdanlarınızın doğal bir adalet terazisi olmasına özen gösteriniz. Yargının evrensel etik kurallarını; bağımsızlık, tarafsızlık, doğruluk, dürüstlük, ehliyet ve liyakat ilkelerini daima gözetmelisiniz. Bu ilkeler inanıyorum ki meslek hayatınızda sizlere en doğru kılavuzluğu yapacaktır.”

Konuşmasında 15 Temmuz darbe girişimine de değinen Yıldırım, “Yakın geçmişte ne yazık ki bir ihanet şebekesinin mensupları adaleti tesis etmekle görevli bu camianın içine de sızdılar. Bu güzide mesleğin mensuplarını hiç hak etmediği bir takım olaylara sebebiyet verdiler. Sadece meslektaşlarına değil, adalete de ihanet ettiler. Onlar kararlarını verirken kanunları, etik ilkeleri değil; emir aldıkları vesayetçi zihniyetin karanlık emellerini gözetmeyi tercih ettiler. 15 Temmuz’da devleti topyekun ele geçirmeye çalışan bir gizli örgütlenme yapısı içinde millete darbe yapmaya kalkıştılar. Ancak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde bu millet tarihte benzeri olmayan bu ihanet şebekesine hak ettiği dersi verdi. Ay yıldızlı bayrağımız inmedi, ezanlarımız dinmedi, demokrasimiz devam etti. Bu karanlık zihniyet bugün yargı camiamızdan tamamen temizlendiği gibi yaptıklarının hesabını da Türk yargısına veriyorlar. Sizler açılan bu temiz sayfada inanıyorum ki, hukukun üstünlüğünü, adalet idealini hakkıyla yaşatacaksınız. Sizlere inanıyoruz ve güveniyoruz. Adalet uğruna çıktığınız bu zorlu ve o kadar da onurlu yolda hepinize başarılar diliyorum” diyerek konuşmasını sonlandırdı.