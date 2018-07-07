Başbakan Binali Yıldırım, yeni KHK ile ilgili çalışmaların devam ettiğini belirterek, "Uzadı biraz." dedi.
Yıldırım, AK Parti TBMM Grup Toplantısının ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Başbakan Yıldırım, "Sizin göreviniz pazartesi itibariyle bitiyor değil mi?" sorusu üzerine, "Benim görevim, Cumhurbaşkanımız 9 Temmuz Pazartesi günü yemin ettiği anda bitiyor." dedi.
"Sonraki göreviniz ne olacak?" sorusuna Yıldırım, "Onu nereden bileyim." karşılığını verdi.
Başbakan Yıldırım, "Yeni KHK'nin bugün çıkıp çıkmayacağı" ile ilgili soru üzerine, "Çalışmalar devam ediyor, uzadı biraz." diye konuştu.
Bir gazetecinin, "Bugün bekleyelim mi?" sorusuna ise Yıldırım, "Bakalım." yanıtını verdi.
Yıldırım, "Sayın Cumhurbaşkanı dün, 'partili bakan olmayacak' dedi, bugün ise 'olabilir' dedi. Ne değişti?" sorusunu yanıtlarken, "Bilmiyorum, O Cumhurbaşkanımızın takdiri." ifadesini kullandı.
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