IHAAW135542-SIY/13-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, ABD ile Rusya arasında sosyal medya üzerinden bir atışmanın gittiğini belirterek, "Bölge uzun yıllardır büyük bedel ödedi. İşleri daha da karmaşık hale getirecek girişimlerden özellikle uzak durulmasını dostlarımıza tavsiye ediyoruz" dedi.

13.04.2018 13:55:42 TSI

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