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Başbakan Binali Yıldırım açıklamalarda bulundu -2

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.05.2018 21:05 | Son Güncelleme

Yıldırım: Bazıları ölümden kaçanlara bile tahammül edemiyor (2)   YILDIRIM: EKONOMİMİZ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARI BOZACAĞIZ Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'da düzenlenen mitingin ardından Balıkesir'e gelerek Atatürk Stadyumu'nda halka hitap etti.

Yıldırım: Bazıları ölümden kaçanlara bile tahammül edemiyor (2)

YILDIRIM: EKONOMİMİZ ÜZERİNDE OYNANAN OYUNLARI BOZACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Başbakan Binali Yıldırım, Isparta'da düzenlenen mitingin ardından Balıkesir'e gelerek Atatürk Stadyumu'nda halka hitap etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önce kürsüye gelen Başbakan Yıldırım, "24 Haziran zaferiyle birlikte bu günlerde ekonomimiz üzerinde oynanan oyunları da bozacağız” dedi.

'DEMOKRASİNİN İDAM EDİLDİĞİ UTANÇ GÜNÜ'

Başbakan Yıldırım, konuşmasından önce kürsüye davet ettiği AK Parti Balıkesir Milletvekili adaylarını tanıttı. Bugünün 27 Mayıs olduğu hatırlatan Başbakan Yıldırım, "Bugün 27 Mayıs, 27 Mayıs sizlere bir şey hatırlatıyor. Demokrasi şehidi Adnan Menderes ve arkadaşlarının idam edildiği gün demokrasinin idam edildiği utanç günü. Bu vesileyle 27 Mayıs’ta idam edilen şehit Adnan Mendres’i, Fatih Rüştü Zorlu’yu, Hasan Polatkan’ı rahmetle anıyorum. Mekanları cennet olsun" dedi.

'SON BAŞBAKAN OLARAK SİZLERE HİTAP EDİYORUM'

Başbakan Binali Yıldırım, “Bu ülkenin son başbakanı olarak sizlere hitap etmekten çok mutluluk duyuyorum. 16 yıl boyunca ülkemize birbirinden güzel hizmetleri kazandırdık. Aynı zamanda da bir çok engeli aşa aşa bu günlere geldik. En son 15 Temmuz’da darbe yapmaya, milletin adamını öldürmeye kasettiler yine başaramadılar, başaramayacaklar. O’nun arkasında 81 milyon vatan evladı var. Şimdi de dövizle, dolarla geliyorlar. Yine başaramayacaksınız. Türkiye’nin gücü sizi bozacaktır. Bizim mücadelemiz her bir vatandaşımızı mutluluğunu sağlamaktır. Her bölgemizin huzuru için gece gündüz demeden çalışıyoruz” diye konuştu.

Binali Yıldırım, Türkiye’nin tarihi bir değişime hazırlandığını ve ekonominin üzerinde oyunlar oynandığını belirterek, şunları söyledi:

"Artık Türkiye’yi gelecek 5 yıl için kimin yöneteceğine siz karar vereceksiniz. Bu kararınızı 24 Haziran’da sandıkta vereceksiniz. 24 Haziran zaferiyle birlikte bu günlerde ekonomimiz üzerinde oynanan oyunları da bozacağız. Biz de Recep Tayyip Erdoğan ve arkadaşları olarak her mücadelede 81 milyon vatan evladının gücünü hissediyoruz. 24 Haziran’da yeni bir bahara, ufka uyanacağız. 24 Haziran güçlü Türkiye’nin doğuşu olacak. Darbeci, ayrımcı zihniyetleri tarihin derinliklerine göndereceğiz. Bu seçimlerde meclis çok önemli. Meclisin de güçlü olması lazım. Kalan 28 günde var gücümüzle çalışacağız” diye konuştu.

Mustafa SUİÇMEZ- Devrim DERİN- Fatih Emrah ERDOĞAN/BALIKESİR, (DHA)-

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