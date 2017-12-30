HABER

Başbakan Binali Yıldırım Ak Parti İl Kongresi'nde konuştu (1)

POLİTİKA HABERLERİ | 30.12.2017 16:21 | Son Güncelleme 13 dakika önce

En Çok Okunan Haberler

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

İran patladı! Dalga dalga yayılıyor

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

Sezen Aksu ve Muazzez Abacı'dan Kerimcan vetosu

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

İşte Erdoğan’ın özel kol saati! Eşi benzeri yok

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Altın Kelebek ödülü geri alınan Enes Batur'dan açıklama

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Arka Sokaklar'da Hüsnü Komiser ve Tekin'in ağlatan sahnesi!

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Bomba iddia! Erdoğan'ın üzülmesinin sebebi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Esnafı kıramadı! Erdoğan börekçiye gitti

Esnafı kıramadı! Erdoğan börekçiye gitti

Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'

Erdoğan isim vermedi ama... 'Yazıklar olsun'

Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

Aile Bakanı Kaya’ya destek veren Türklere 10 ay sonra dava açıldı

Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!

Kılıçdaroğlu'ndan zehir zemberek açıklama: Derhal istifa etsinler!

AK Partili başkan istifa etti

AK Partili başkan istifa etti

Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına adayım!

Meral Akşener: Cumhurbaşkanlığına adayım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.