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Başbakan Binali Yıldırım: "Atatürk'ün partisini Kandil'e selam duran adamın ayağına götüren nedir soruyorum. Yoksa aranızda gizli bir ortaklık mı var? Biz 4 tane parti ittifakı biliyoruz ama bunların gizli ortakları da var. O da HDP'dir. HDP bu ittifakın,

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 19:35 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Atatürk'ün partisini Kandil'e selam duran adamın ayağına götüren nedir soruyorum. Yoksa aranızda gizli bir ortaklık mı var? Biz 4 tane parti ittifakı biliyoruz ama bunların gizli ortakları da var. O da HDP'dir. HDP bu ittifakın, bu yıkım ittifakının gizli ortağıdır."


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