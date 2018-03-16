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Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’da kalp krizi geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun eşi Füsun İhsanoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.03.2018 18:06 | Son Güncelleme

IHAAW175959-SIY/16-03-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’da kalp krizi geçiren Prof. 16.03.2018 17:59:59 TSI NNNN

IHAAW175959-SIY/16-03-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan’da kalp krizi geçiren Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu’nun eşi Füsun İhsanoğlu’nu arayarak geçmiş olsun dileklerini iletti.

16.03.2018 17:59:59 TSI
NNNN

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