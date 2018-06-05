HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Başbakan Binali Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor olu

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.06.2018 20:03 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "(Bedelli askerlik) Biz hükümet olarak, yönetim olarak buna bir çare bulmak mecburiyetindeyiz. İnşallah seçimden sonra ele alacağımız en önemli konulardan biri bu olacak. Çünkü askerlik olmayınca kız vermiyorlar, evlenmen zor oluyor, iş kurman zor oluyor, hayata tutunman zor oluyor. Boşlukta bekliyorsun. Bunu yapmaya hakkımız yok insanlarımıza"


PARTNERKıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!Kıyıya vuran balinanın midesinden çıkanlar şoke etti!
Hakan Çavuşoğlu: PKK'nın neredeyse başını kaldıracak durumu kalmadıHakan Çavuşoğlu: PKK'nın neredeyse başını kaldıracak durumu kalmadı
Mevlüt Çavuşoğlu: Biz 'yapacağız' diyoruz; onlar 'yıkacağız' diyorMevlüt Çavuşoğlu: Biz 'yapacağız' diyoruz; onlar 'yıkacağız' diyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bedelli askerlik binali yıldırım Van

En Çok Okunan Haberler

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

24 Haziran seçimini belirleyecek 200 bin kişi! 24 Haziran seçim anketi sonuçlarında çarpıcı detaylar...

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Yasak Elma dizisinin setinde taciz! Yapımcıdan 'Talat Bulut' açıklaması

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Murat Boz'un bu paylaşımı Aslı Enver'e mi?

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

Numan Kurtulmuş'tan seçim anketi ve bedelli askerlik çıkışı!

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

17 yaşındaki kız karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gidince her şey ortaya çıktı! Kocaeli'de iğrenç olay

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

24 Haziran seçim sonuçlarına ilişkin Muharrem İnce son anket sonuçlarını açıkladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Son dakika! Metin Külünk'ten Muharrem İnce'ye suç duyurusu

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu'ndan Erbakan paylaşımı: Kemikleri sızliyeah

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

'Prompter' tartışmasına neden olan Tayyip Elçi konuştu: Hoş görmedi, konuşmayı kesti

İçişleri Bakanı Soylu: Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?

İçişleri Bakanı Soylu: Selahattin Demirtaş nasıl dışarı çıkar?

Kılıçdaroğlu'ndan bedelli askerlik açıklaması! CHP lideri, 'İhtiyaç varsa yapılabilir' dedi

Kılıçdaroğlu'ndan bedelli askerlik açıklaması! CHP lideri, 'İhtiyaç varsa yapılabilir' dedi

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

Bakanlıktaki 'Gülen'in iadesi' belgelerini inceleyen CHP'li Özgür Özel'den ilk açıklama! Muharrem İnce iddia etmişti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.