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Başbakan Binali Yıldırım: "Ben de başbakanlık koltuğumu bırakıyorum, kendi isteğimle bırakıyorum. Bu sistemi getirmek için gayret ettim, koltuğu bırakmak için gece gündüz milletimizle buluşuyorum, dertleşiyorum. Muhalefet adayları da diyor ki 'biz bu başb

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.06.2018 22:05 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Ben de başbakanlık koltuğumu bırakıyorum, kendi isteğimle bırakıyorum. Bu sistemi getirmek için gayret ettim, koltuğu bırakmak için gece gündüz milletimizle buluşuyorum, dertleşiyorum. Muhalefet adayları da diyor ki 'biz bu başbakanı anlayamıyoruz, herkes koltuk kapmak için kavga ediyor, bu da koltuğunu bırakmak için kendini parçalıyor'. Siz anlamazsınız, anlamaz! Ne diyoruz, mesele memleket meselesiyse bir Ali değil, bin Ali feda olsun"


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