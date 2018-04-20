IHAAW163659-SIY/20-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Bu seçimin zamansız olduğu gibi söylemlerin bir altyapısı yoktur, gerekçesi yoktur. Siyasi partiler ister muhalefeti, ister iktidarı olsun her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir. Gördüğümüz kadarıyla böyle de bir hazırlık var. Seçim tarihi açıklanır açıklanmaz CHP’de adaylık açıklayanlar ardı ardına devam ediyor. Kemal Bey’e tavsiyem, elini çabuk tutsun ona sıra kalmayacak" dedi.

20.04.2018 16:36:59 TSI

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