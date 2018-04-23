IHAAW200240-SIY/23-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, CHP’den 15 milletvekilinin istifa ederek İYİ Parti’ye geçmesine ilişkin, “Onun değerlendirilecek nesi var” dedi. Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun, “Demokrasinin gereğini yaptık” ifadelerine karşılık ise “yersen” değerlendirmesini yaptı.

23.04.2018 20:02:40 TSI

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