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Başbakan Binali Yıldırım: "(Cumhur İttifakı) Bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır. Muhalefet adaylarının hiç terörden bahsettiğini gördünüz mü, terörle mücadeleden bahsettiğini duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü el altından iş birliği yapıyorlar."

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 22:05 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "(Cumhur İttifakı) Bölücü terör örgütünün korkulu rüyasıdır. Muhalefet adaylarının hiç terörden bahsettiğini gördünüz mü, terörle mücadeleden bahsettiğini duydunuz mu? Duyamazsınız çünkü el altından iş birliği yapıyorlar."


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