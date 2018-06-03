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Başbakan Binali Yıldırım: "Cumhur İttifakı, milletin huzuru, devletin refahı, güvenliği için yola çıkmış bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren, ay yıldızlı bayrakları indirtmeyen

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.06.2018 14:19 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Cumhur İttifakı, milletin huzuru, devletin refahı, güvenliği için yola çıkmış bir ittifaktır. Cumhur İttifakı, Yenikapı ruhunun devamıdır. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz'da alçaklara dersini veren, ay yıldızlı bayrakları indirtmeyen, ezanları dindirtmeyen aziz Türk milletinin ittifakıdır."


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