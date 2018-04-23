Başbakan Binali Yıldırım'dan Abdullah Gül sorusuna yanıt

Başbakan Binali Yıldırım, Meclis 23 Nisan Resepsiyonu’nda gazetecilerin sorunlarını yanıtladı. Yıldırım, Genel Kurul’da bugün yaşananlara ilişkin yaptığı açıklamada "Yalana karşı çok titizim ama gözümün içine baka baka yalan söyleyenlere asla müsamaha göstermem" dedi.

'YERSEN'

Başbakan Yıldırım, CHP'den istifa ederek İYİ Parti’ye geçen 15 milletvekilinin, bunu demokrasi adına yaptıklarını söylemesinin hatırlatılması üzerine de 'Yersen' ifadesini kullandı.

ABDULLAH GÜL SORUSUNA YANIT

Yıldırım, Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığına aday olacağı yönündeki iddialar ile ilgili 'Bunu Abdullah Gül'e sormak daha iyi olur.' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Yeni sistemle birçok şeyin sonu, birçok şeyin ilki olacak" dedi.

"Neler değişecek? sorusunu Hiçbir şeyin sonu yok, hayat devam ediyor. Sistem değişir ama dünya dönmeye devam eder diye yanıtladı.