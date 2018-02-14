HABER

Başbakan Yıldırım'dan Afrin'de düşen helikoptere ilişkin açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.02.2018 09:06 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım son dakika açıklamalarda bulundu. Düşen ATAK helikopteriyle ilgili konuşan Başbakan Yıldırım, "Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil ve belirti yok" ifadesini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, Belarus ziyareti öncesinde Ankara'da havalimanında açıklama yaptı, soruları yanıtladı. Başbakan Yıldırım, Afrin'de düşen helikopterle ilgili, düşürüldüğüne dair bir delil olmadığını ifade ederek, bir kaza kırım heyetinin oluşturulduğunu ve çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Yıldırım, Türkiye ve Yunanistan arasındaki Ege gerilimine ilişkin dün gerçekleşen Çipras görüşmesi hakkında, "Bundan sonra sürekli iletişim hattının açık olması ile çözülmesi yönünde mutabakata vardık. İki ülkenin genelkurmay başkanlarının görüşmesi önceden kararlaştırılmıştı. Yunanistan Başbakanı bu görüşmenin NATO marjında Brüksel'de yapılması teklifinde bulundu biz de kabul ettik." dedi.

Yıldırım, AK Parti-MHP ittifak görüşmelerine ilişkin de konuştu. Yıldırım'ın açıklamaları:

Ziyaretin esnasında karşılıklı yatırımın daha da geliştirilmesi için alınabilecek yeni tedbirler ve kararlar gözden geçirilecek. Belarus'un ardından Almanya ziyaretinde Şansölye Merkel ile bir görüşme gerçekleştireceğiz. Almanya ve Türkiye arasında varolan bütün alanları görüşme fırsatımız olacak.

Almanya'da 3.5 milyona varan Türk toplumu, Almanya-Türkiye ilişkileri için önem ifade etmektedir. Türkiye-AB ilişkilerinde bundan sonra da şüphesiz Almanya'nın rolü devam edecektir. Almanya ile ve diğer bazı Avrupa ülkeleri ile aramızda geçtiğimiz yıl yaşanan bazı olumsuzluklar da malumdur. Almanya'da seçimlerin olması, Türkiye'de referandum yapılması, bu kampanyalar esnasında gerilimler tırmanmış, ancak bu sürecin geride kaldığını düşünüyor. Almanya ile ilişkilerimizi dostluk temelinde ilerletmeyi öngörüyoruz. Son zamanlarda Almanya'nın bölücü terör örgütüne karşı daha kararlı tutumu bu bakımdan ümit vericidir.

Avrupa'da baş gösteren İslam düşmanlığı ve aşırı milliyetçilik akımlarına karşı da gerekli tedbirlerin alınması konusu görüşeceğimiz hususlar arasında yer alıyor.

MÜNİH GÜVENLİK KONFERANSI

Zeytin Dalı operasyonu ve terörle mücadeleyi de ele alacağız. Sonunda da Münih'e geçip güvenlik konferansına katılacağız. Bu konferansa 54 yıldır üst düzeyde hükümet başkanları, devlet başkanları iştirak ediyor. Bu çerçevede birçok ülkenin devlet, hükümet başkanları ile görüşme fırsatımız olacak. Bir de konferansta, Suriye, göç meselesi ve terörle mücadele meselesi Türkiye'nin Suriye alanından kaynaklanan güvenlik sorunları konusunda da bir konuşma gerçekleştireceğiz. Böylece temaslarımızı tamamlayıp cuma günü yurda dönmüş olacağız.

Düşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözüDüşen helikopterde şok detay! İşte şehidin son sözü

SORU-CEVAP

AFRİN'DE ATAK HELİKOPTERİNİN DÜŞMESİ

Helikopterin düşürüldüğüne yönelik herhangi bir delil ve belirti yok. Bütün ihtimalleri göz ardı etmeden bir kaza kırım heyeti oluşturuldu. Silahlı kuvvetler bünyesinde çalışma devam ediyor. Henüz tamamlanmış değil.

YUNANİSTAN İLE EGE GERİLİMİ

(Çipras ile görüşme) Ege Denizi Yunanistan ile aramızda bir dostluk denizi olmalıdır. Dolayısıyla Ege'de iki ülkenin paylaşacakları, ayrışacakları konulardan daha fazla. Ege'de zaman zaman baş gösteren sorunlar yeni değil, konjonktürel. Mevkidaşıma şunu söyledim. Her türlü sorunu konuşarak çözebiliriz. Gerginliklerden uzak durulmasının daha hayırlı olacağını açık sözlülükle kendisine ifade ettik. Sahada ithamlar var. Bir gerginlik veya çatışma riski tek taraflı olmaz. İhlal varsa karşı tarafta da ihlal olur. Bu ihlallerin olmaması için sadece Türkiye'nin dikkatli olması gerekmiyor. Aynı zamanda Yunanistan'daki, sahadaki aktörler de daha dikkatli olmalı. İhtilaf alanlarından uzak durmaları gerekir. Kardak ile başlayan gerilimde bazı ihlaller olmuş ve karşılık verilmiştir.

Afrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar varAfrin'de son dakika kahreden haber! Askeri helikopter düştü, şehitler ve yaralılar var

GENELKURMAY BAŞKANLARI GÖRÜŞECEK

Bundan sonra sürekli iletişim hattının açık olması ile çözülmesi yönünde mutabakata vardık. İki ülkenin genelkurmay başkanlarının görüşmesi önceden kararlaştırılmıştı. Yunanistan Başbakanı bu görüşmenin NATO marjında Brüksel'de yapılması teklifinde bulundu biz de kabul ettik. Mayıs ayında zannediyorum bu çerçevede iki ülke genelkurmay başkanları bir araya gelip yaşanan sorunların daha da tırmanmaması için gerekli tedbirleri karşılıklı görüşmüş olacaklardır. Eğer görüşmezseniz, konuşmazsanız yanlış kanallardan yanlı bilgiler devreye girer. Kıbrıs adası civarında petrol teşebbüsünün doğru bir iş olmadığını, adadaki çözümün nihaytetlendirilmeden böyle girişimlerin sürdürülmesinin fevkalade olumsuz sonuçlara sebep olacağını da Çipras'a ifade ettim.

AK PARTİ-MHP İTTİFAKI

Yapılan çalışmalar öncelikle yerel seçimler değil, Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçimi ile ilgili. Her iki partinin heyeti çalışmalarını tamamladı. Bunlar parti liderleri tarafından son şekli verilecek ve böylece mutabakat metni kamuoyu ile paylaşılmış olacak. Metnin iki veçhesi var. Yasal değişiklikler var. Bu da malum, seçime bir yıl kalmadan önce yapılması gereken değişiklik. Bazı yerel seçimleri de ilgilendiren düzenlemeler var. İttifakın konusu olmamakla birlikte seçimden bir yıl önce çıkarılması gereken hususlar var. Diğer bölümü de partiler arasında yapılan bir protokoldür. Bu husus da önümüzdeki günlerde, haftalarda kesin karara bağlanmış olacak. Mutabakat konusunda bir ihtilaf söz konusu değildir.

Sınırda düşen helikopter hareketliliğiSınırda düşen helikopter hareketliliği
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
binali yıldırım Matej Mitrovic

En Çok Okunan Haberler

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

İzzet Yıldızhan'dan '10. çocuğu benden olsun' diyen Seda Akgül'e yanıt

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Kerem Kılıçdaroğlu için ortalığı karıştıracak sözler

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

Boşanma davasında çarpıcı 'iç çamaşırı' iddiası

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

İlker Başbuğ'dan Erdoğan ve Bahçeli'nin açıklamalarına yanıt

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Kaçan tüm PKK'lılar oraya gidiyor!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

Yaşını düzeltti, kardeşiyle arasında 2 ay fark kaldı!

İlginizi Çekebilir

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Doğu Perinçek'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Kahvede oturur gibi açıklama yapıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İstanbul talimatı! Abdulkadir Selvi yazdı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

Vatan Partisi Genel Sekreteri Reyhan: HDP derhal kapatılmalıdır

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

AK Parti'de yeni istifalar geliyor! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Meral Akşener'den 2019 iddiası: HDP ile Erdoğan anlaşacak!

Okuyucu Yorumları 3 yorum
halbuki erdoğan düşürüldü demişti
anayasa yıkılmış.anayasa mahkemesinin kararları uygulanmaz olmuş.adalet ve hukuk yok edilmiş.paralar sıfırlanmış.tarafsızlık üzerine namus yemini eden yeminini çiğneyip namussuz olmuş.milletin malı gasp edilmiş.devletin güvencesindeki bank asyaya para yatıran terörist yapılmış.devletin bütün imkanlarını cemaate vereni ALLAH affetmiş,o ise garip gurabayı,fakir fukarayı hapislere doldurmıuş.esadı devirip şamda namaz kılacağım diyenler suriyeye terörist ve silah göndermiş 1 milyon insanı öldürüp türk askerini şehit ettirmiş.basın susturulmuş,gazeteciler hapsedilmiş.khk lar padişah fermanı olmuş.
Allah rahmet etsin hepsine.düğüne gidiyoruz diye sevinen bir nesiliz.arada kırmalar hain hayranları kansızlar tabi olacak.aynen mynet yorumlarda olduğu gibi.ama tükürüğümüzle boğarız Allahın izni ile cümle alemi.
Diğer Haberler
Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık’ın Ak Parti ve MHP ziyareti

Saadet Partisi İl Başkanı Faik Çalık’ın Ak Parti ve MHP ziyareti

Bektaşoğlu, Meclis’te Giresun’un sorunlarını anlattı

Bektaşoğlu, Meclis’te Giresun’un sorunlarını anlattı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan flaş çağrı

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kral Selman'la görüştü

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan flaş ittifak açıklaması

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

Akşener: ABD ile Türkiye dost mu düşman mı cevabını ver (3)

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.