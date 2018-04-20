Başbakan Binali Yıldırım'dan veda gibi konuşma

Cumhurbaşkanlığı Yardımcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı, milletvekilliği ve yeni cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakanlık makamı için ismi geçen Binali Yıldırım, TBMM Genel Kurulu'nda veda gibi bir konuşma yaptı.

Genel Kurul'da söz alan Başbakan Yıldırım'ın konuşmasının satır başları şöyle;

Bugün karşınızda 65. Hükümetin başbakanı olmanın yanında Türkiye Cumhuriyeti’nin son başbakanı olarak da hitap etme onurunu yaşıyorum.

Bir kez erken seçim görüşülmeye başlandığında bunu ertelemenin kimseye faydası yoktur.

Bu yönde sayın Bahçeli’nin erken seçim ihtiyacını dile getirmesi ve ülkemizin baş başa kaldığı riskleri dikkate alarak bu yönde kararı sayın cumhurbaşkanımız 18 nisan tarihinde 24 haziran Pazar günü seçimin yapılması yönünde prensip kararımızı milletimize bildirmiştir.

Burada hepimizi düşen milletin önüne gitmek ve millete hesabımızı vermektir.

“KEMAL BEY’E TAVSİYEM ELİNİ ÇABUK TUTSUN”

Bu seçimin zamansız olduğu gibi söylemlerin bir alt yapısı yoktur. Siyasi partiler her an seçime hazır olmak mecburiyetindedir.