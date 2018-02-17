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Başbakan Binali Yıldırım, DPA’ya konuştu

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2018 16:56 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda "Önemli olan düzelmesi yönünde gayret göstermektir.

Başbakan Binali Yıldırım, Türkiye-Almanya ilişkileri konusunda "Önemli olan düzelmesi yönünde gayret göstermektir. Ben hem Almanya, hem Türkiye tarafında böyle bir istek, böyle bir irade olduğunu görüyorum" dedi.
Başbakan Yıldırım, Alman Haber Ajansı DPA’ya verdiği röportajda, Türk-Alman ilişkilerinin uzun bir geçmişe sahip olduğuna dikkati çekerek, "Deniz Yücel olayı, başka olaylar bizim ilişkilerimizi zehirleyecek veya olumsuz yönde etkileyecek olaylar değildir" dedi.
Alman hükümetine, geçtiğimiz aylarda yaşanan tartışmaların sona erdirilmesi çağrısında bulunan Yıldırım, "Bugün artık seçimler bitti, referandum bitti. Artık bu yaşanan zorluklar geride kaldı" diye konuştu. Almanya’daki seçimler ve Türkiye’deki referandum sırasında karşılıklı olarak bazı olumsuz söylemlerin görüldüğüne dikkati çeken Yıldırım, bu tür olayların ikili ilişkilere zarar vermemesi gerektiğine vurgu yaptı. Türkiye ile Almanya arasındaki sorunların giderilmesinin biraz zaman alacağını ifade eden Yıldırım, "Fakat önemli olan (ilişkilerin) düzelmesi yönünde gayret göstermektir. Ben hem Almanya, hem Türkiye tarafında böyle bir istek, böyle bir irade olduğunu görüyorum" dedi.
Almanya Başbakanı Angela Merkel ile yaptığı görüşmede bu konunun üzerinde durduğunu kaydeden Yıldırım, "Bundan sonrası için daha olumlu bir gündem üzerinde yoğunlaşılmalı" şeklinde konuştu. Türkiye’de hapiste bulunan bazı Alman vatandaşlarının FETÖ ile ilişkileri olduğunu ifade eden ve bu terör örgütünün Türkiye’ye yaptığı tahribatı anlatan Yıldırım, "Demokrasimizi ortadan kaldırmaya, Cumhurbaşkanımızı öldürmeye kalktılar" dedi. Almanya’da 3 bin 64 Türk tutuklunun bulunduğunu ve bu insanların da Türk hükümetinin kendilerine yardımcı olmasını beklediklerini kaydeden Yıldırım, "Hapiste olduktan sonra bunun siyasi olması ya da olmamasının önemi yok" şeklinde konuştu.

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