Başbakan Binali Yıldırım, “Enerji güvenliği Avrupa için terörden de daha önemli bir konu” dedi.

Başbakan Binali Yıldırım, Azerbaycan Devlet Televizyonunda (AZTV) Günün Nabzı programına katıldı. Canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtlayan Binali Yıldırım, “Azerbaycan-Türkiye ilişkilerinde Azerbaycan’ın bağımsızlığını kazanmasından itibaren çok hızlı bir gelişme görüyoruz. Ekonomik, siyasi açıdan, kültürel açıdan gelişmeleri burada söyleyebiliriz. İki ülke arasındaki yatırımlar karşılıklı olarak artıyor. Azerbaycan’ın 10 milyarın üzerinde Türkiye’de yatırımı var. Aynı şekilde Türk yatırımcılarının da bir o kadar Azerbaycan’da yatırımları var. Sadece Azerbaycan ve Türkiye’nin geleceğini ilgilendirmeyen aynı zamanda bütün Kafkas bölgesini, hatta Orta Asya’yı, Balkanlar ve Avrupa’yı da yakından ilgilendiren önemli projeler var. Bakü-Tiflis-Ceyhan, Bakü-Tiflis-Erzurum, Bakü-Tiflis Kars, TANAP projesi bunlar çok önemli projeler. Yüz yıllar boyunca doğu ile batı arasında ticaret yollarının geçtiği bu güzergahın yeniden hayata geçirilmesidir. Bunu kim yapıyor tabii Türkiye-Azerbaycan ve Gürcistan’da bu projede yer aldı. Aynı şekilde TANAP projesi de aynı şekilde hem Kafkas bölgesinin, Türkiye’nin ve bütün Avrupa’nın enerji güvenliğini sağlayan çok büyük bir proje. Daha fazla potansiyelimiz var, imkanlarımız var” dedi.

Yarın Uluslararası Nizami Gencevi Toplantısı olduğunu belirten Yıldırım, “Dünyanın her tarafından Cumhurbaşkanları, başbakanlar, bakanlar geliyor. Konu küresel, bölgesel barış, dünyanın çeşitli ülkeleri arasındaki uçurumun, refah, kalkınma uçurumunun ortadan kaldırılması, terörle mücadele ve dostluğun kardeşliğin ve istikrarın sağlanması” diye konuştu.

“TANAP projesinin Türkiye kısmı bu sene bitiyor”

Binali Yıldırım, “2004 Bakü-Tiflis-Kars’ı ilk defa gündeme getirdiğimizde bu projenin gerçekleşeceğine inanan nerdeyse yoktu. Hayal gibiydi ama biz sabrettik, gayret ettik ve o hayal gerçek oldu. Burada Sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatları, dirayeti, liderliği çok önemliydi. Nihayet projeyi tamamladık. Daha şimdiden Avrupa’dan bu tarafa yük taşıtmak isteyenler var. Çin’den, Orta Asya’dan bu projeye katılmak isteyenler var. TANAP projesinin Türkiye kısmı bu sene bitiyor. Türkiye’den sonra TAP diye devam ediyor. Balkanlar ve Avrupa ülkelerine. Enerji güvenliği Avrupa için terörden de daha önemli bir konu. Bu ve buna benzer projeler Türkiye ve Azerbaycan’ın, hatta Gürcistan’ın bölgedeki önemini daha da ortaya çıkarıyor. Bölgenin istikrarı huzuru ve geleceği için ciddi bir imkan sağlıyor.” şeklinde konuştu.

“Biz Azerbaycan’ın haklı davasında yanındayız”

Yukarı Karabağ meselesinde Azerbaycan’ın bütün egemenlik haklarını eninde sonunda sağlanması gerektiğini söyleyen Yıldırım, “İnsanlık suçu işlendiği herkes kabul ediliyor ama çözüm konusuna maalesef adım atmada gerekli hassasiyeti göremiyoruz. Bizim bakımızdan şartlar ne olursa olsun biz Azerbaycan’ın haklı davasında yanındayız. Burada Yukarı Karabağ meselesi gündemde kaldıkça bölgesel istikrar ve bölgesel huzur her zaman tehdit altında demektir. Bu konuda Azerbaycan’ın haklılığı dünyaca kabul edilmiş. Burada yapılması gereken Ermenileri uluslararası toplum, kuruluşlar daha fazla teşvik etmeli, bu çözüm konusunda daha fazla baskı yapmalı. Biz şunu prensip olarak kabul ediyoruz. Azerbaycan için tehdit ne ise bizim için de odur, Azerbaycan’ın sevinci ne ise bizim için odur, üzüntüsü ne ise bizim için odur” ifadesini kullandı.

“Türkiye 40 yıldan beri terör örgütü ile mücadele veriyor”

Türkiye 40 yıldan beri terör örgütü ile büyük mücadele verdiğini vurgulayan Başbakan Yıldırım, “Yurt içinde terörle mücadelesinde ciddi mesafe kat ettik. Özellikle Suriye’de yönetim boşluğundan, iç savaştan dolayı orada terör yeniden ortada. Türkiye amansız bir mücadele veriyor. 70’den fazla ülke var orada ama herkesin kafasında başka başka fikirler var. Hiçbirinin bizim kadar Suriye ile iç içe bir hali yok. Bizim 911 kilometre hududumuz var. 3.5 milyon Suriyeliye biz 7 yıldır ev sahipliği yapıyoruz. Türkiye’nin burada terörü yok etmek için çok farklı bir mücadelesi var. Buradan bütün terör unsurlarını tamamen temizleyeceğiz orada yaşayan halkı bu zulümden kurtaracağız. Ülkemizin güney hudutlarından hangi tehdit gelirse gelsin, nereden, ne zaman geldiği önemi yok. Biz ona karşı gereken güvenlik tedbirlerimizi uluslararası hukuka dayalı olarak meşruiyet içerisin alıyoruz ve almaya devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Üçlü mekanizma kapsamında birçok proje yapıldığının altını çizen Yıldırım, “Bölgesel proje, bütün dünyayı ilgilendiren projeler. Şimdi dörtlü yapıyoruz. İleride 5’li ve 6’lı da yapacağız. Daha doğudaki ülkeler de bir araya gelecek. Amaç bütün bu coğrafyayı, yani Çin’den başlayıp, Balkan’a, Avrupa’ya gidinceye kadar. Bütün Avrasya coğrafyasını, Kafkasya coğrafyasını huzuru istikrarı sağlamak, burada yaşayan insanların refahını arttırmak. Biz Azerbaycan’la bunu en başından beri yapıyoruz ancak bunu genişletmemiz lazım. Bu birlikteliğe, kardeşliğe diğer ülkeleri de davet etmemiz lazım” dedi.

“Ekonomik açıdan potansiyelimizi tam istediğimiz gibi kullanamıyoruz”

Türkiye’nin ekonomik potansiyelini istediği gibi kullanamadığını vurgulayan Yıldırım, ”Ekonomik açıdan potansiyelimizi tam istediğimiz gibi kullanamıyoruz. Bunun için geçtiğimiz yıllarda Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği ikaz edildi ve Bakü-Tiflis-Kars demir yolu açılışıyla da burada ortak bakanlar kurulu toplantısı yapıldı, bir adım atıldı ve hedef konuldu. Yıllık 5 milyar dolar ticaret hacmi. Şimdi bunu gerçekleştirilmek için atılması gerekli adımlar var. Ama kara yolunda bazı sıkıntılar var. Ticarette bir takım kısıtlayan şartlar var. Bütün bunları teker teker ele alıyoruz. Mesela SOCAR Azerbaycan’ın Türkiye’deki en büyük yatırımı. Oradaki yatırım sadece Türkiye’ye hitap etmiyor, daha çok dünyaya hitap ediyor. Benzer şekilde burada Türk mücahitlerinin alt yapı yatırımlarını Azerbaycan son 10 yılda müthiş bir gelişme gösterdi. Her geldiğimizde Bakü’yü Azerbaycan’ı daha farklı, daha güzelleşmiş olarak görüyoruz. Bunlar bizim göğsümüzü kabartıyor. Sanki biz kendimiz yapmış gibi hissediyoruz. O yüzden üst düzey ziyaretlerin daha da artması lazım. Bakanların daha sık gelip gitmesi lazım, iş adamları arasında daha sıkı işbirliği olması lazım. Ama her şeyden önde formalitelerin, mevzuatın azaltılması lazım. Bunlar için de gayret ediyoruz ve günden güne iyileşiyor” diye konuştu.

“Azerbaycanlı çocuklar Afrin’e mektup göndermişler”

Azerbaycan’a gelirken yabancılık hissetmediğini belirten Yıldırım, ”Burada kendimizi evimizde hissediyoruz. Aynı dili konuşuyoruz, aynı özelliklere sahibiz. Otele geldim Azerbaycan çocukları beni Azerbaycan-Türk bayrakları ile karşıladı. Her biri Afrin’e bir mektup yazmışlar, o mektupları bana verdiler. Bu ortak duyguyu yaşıyor olmak insanı yabancı hissettirmiyor” diye konuştu.