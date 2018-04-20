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Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim önergesi görüşmelerine katılmak üzere TBMM Genel Kuruluna geldi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.04.2018 15:47 | Son Güncelleme

IHAAW154033-SIY/20-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim önergesi görüşmelerine katılmak üzere TBMM Genel Kuruluna geldi. 20.04.2018 15:40:33 TSI NNNN

Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim önergesi görüşmelerine katılmak üzere TBMM Genel Kuruluna geldi.

IHAAW154033-SIY/20-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, erken seçim önergesi görüşmelerine katılmak üzere TBMM Genel Kuruluna geldi.

20.04.2018 15:40:33 TSI
NNNN

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