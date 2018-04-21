IHAAW131519-SIY/21-04-2018
- Başbakan Binali Yıldırım, "Esenboğa Havalimanı’na metro yapacağız. Çubuk’a kadar da metroyu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.
21.04.2018 13:15:19 TSI
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