IHAAW131519-SIY/21-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Esenboğa Havalimanı’na metro yapacağız. Çubuk’a kadar da metroyu uzatacağız. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

21.04.2018 13:15:19 TSI

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