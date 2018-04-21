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Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden Şair Cemal Safi’nin kızı Ebru Safi’yi telefonla ayarak taziye dileklerini iletti.

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.04.2018 14:21 | Son Güncelleme

IHAAW141515-SIY/21-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden Şair Cemal Safi’nin kızı Ebru Safi’yi telefonla ayarak taziye dileklerini iletti. 21.04.2018 14:15:15 TSI NNNN

IHAAW141515-SIY/21-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, hayatını kaybeden Şair Cemal Safi’nin kızı Ebru Safi’yi telefonla ayarak taziye dileklerini iletti.

21.04.2018 14:15:15 TSI
NNNN

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