Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi kapsamında partisince düzenlenecek miting için Ağrı’ya geldi.

Yıldırım konuşması sırasında, “Hemşehriniz olarak sizden güçlü bir destek bekliyorum Ağrı, Tamam mı?” diye sordu. Başbakan’ı dinlemek için orada bulunanlar ise ‘Tamam’ diye cevap verdi.



