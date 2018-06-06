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Başbakan Binali Yıldırım'ın Ağrı mitinginde dikkat çeken anlar: Tamam mı?

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.06.2018 19:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Şayet bir gün milletimiz tamam derse ancak o zaman biz kenara çekiliriz" sözlerinin ardından muhalefet kanadında başlayan 'TAMAM' kampanyası kısa sürede dünya gündemine oturmuştu. Başbakan Binali Yıldırım da bugünkü Ağrı mitinginde meydana 'Tamam mı?' diye sordu. İşte o anlar.

Başbakan Yıldırım, 24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Genel Seçimi kapsamında partisince düzenlenecek miting için Ağrı’ya geldi.

Yıldırım konuşması sırasında, “Hemşehriniz olarak sizden güçlü bir destek bekliyorum Ağrı, Tamam mı?” diye sordu. Başbakan’ı dinlemek için orada bulunanlar ise ‘Tamam’ diye cevap verdi.


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