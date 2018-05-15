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Başbakan Binali Yıldırım: "İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. Bu zalimliklere karşı İslam dünyası insanlık, birlik ve beraberlik göstermek mecburiyetindedir. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Türkiye bu zulme sessiz ka

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.05.2018 12:02 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "İslam ülkeleri, İsrail ile olan ilişkilerini mutlaka gözden geçirmelidir. Bu zalimliklere karşı İslam dünyası insanlık, birlik ve beraberlik göstermek mecburiyetindedir. Bu zulme sessiz kalınmamalıdır. Türkiye bu zulme sessiz kalmamıştır, kalmayacaktır."


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