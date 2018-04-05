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Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangınla ilgili ihmal varsa gereğinin yapılacağını söyledi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.04.2018 19:46 | Son Güncelleme

IHAAW194008-SIY/05-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangınla ilgili ihmal varsa gereğinin yapılacağını söyledi. 05.04.2018 19:40:08 TSI NNNN

IHAAW194008-SIY/05-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Gaziosmanpaşa’da Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ndeki yangınla ilgili ihmal varsa gereğinin yapılacağını söyledi.

05.04.2018 19:40:08 TSI
NNNN

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