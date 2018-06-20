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Başbakan Binali Yıldırım İzmir'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 10:41 | Son Güncelleme

Yıldırım, İzmir Meyve ve Sebze Hali'nde esnafla bir araya geldi

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, İzmir'de Meyve ve Sebze Hali esnafını ziyaret etti.

Yıldırım, kentteki temasları kapsamında İzmir Meyve ve Sebze Hali'ni gitti. Burada esnafla görüşen ve kahvaltı yapan Başbakan Yıldırım, daha sonra vatandaşlarla sohbet etti, fotoğraf çektirdi.

Basına kapalı gerçekleşen ziyarette Başbakan Yıldırım'a AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ve milletvekilleri eşlik etti.

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Başbakan Binali Yıldırım izmir meyve ve sebze hali

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