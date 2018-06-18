BASBAKAN BİNALİ YILDIRIM İZMİR'DE KONUŞTU (1)

Başbakan Yıldırım: Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır Taylan YILDIRIM- Davut CAN/İZMİR, (DHA)- BAŞBAKAN Binali Yıldırım, seçim çalışmalarını sürdürmek üzere İzmir'e, terör konusuna değindi, Cumhur İttifakı'na da destek istedi. Yıldırım, "Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek tek bayrak tek millet tek vatan demektir. Terör karşısında dimdik durmak demektir. Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak demektir. Terörü içerde, Kandil'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Münbiç'te yerle bir etmek, tertemiz kökünü kazımak demektir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesidir" dedi. Başbakan Binali Yıldırım, seçim çalışmaları için geldiği İzmir'de ilk durağı Bayraklı ilçesi oldu. Bayraklı Sevgi Yolu'ndaki mitingde vatandaşlara seslenen Binali Yıldırım konuşmasına Ege'nin incisi güzel İzmir sözleriyle başladı. Yıldırım, miting alanı yakınındaki Bayraklı Ülkü Ocakları binasının balkonunda olanlara da dönerek "Ülkücü kardeşlerim sizleri de selamlıyorum" dedi.

Sözlerini 'Sevgi yolu sel olmuş akıyor' diyerek sürdüren Başbakan Yıldırım, "Sizlerle beraber geleceğe güvenli emin adımlarla yürüyoruz. İnançlıyız, kararlıyız çünkü büyük Türkiye yürüyüşünde İzmir bizimle beraber. Var mısın İzmir, 24 Haziran'da yeni bir destan yazacak mıyız? Milletin adamını sistemin ilk Cumhurbaşkanı yapacak mıyız? Sizlerle gurur duyuyorum İzmir. 16 yılda sizlerle beraber büyük işler başardık. Ülkemizi kalkındırdık. Türkiye'yi üç kat büyüttük. İşimizi, aşımızı, ekmeğimizi büyüttük" diye konuştu. "BİR MİLYON 85 BİN KİŞİYE İŞ SAĞLADIK" Bugün açıklanan işsizlik rakamlarına da değinen Binali Yıldırım , "Bugün işsizlik rakamları açıklandı. Türkiye de işsizlikte yüzde 1.6 iyileştirme sağlandı. 85 bin tane kardeşimize iş sağladık. Dünyadaki 10 tane büyük projenin 6 tanesini Türkiye yaptı. Bu 6 projenin iki tanesi İzmir'de. Bir tanesi İzmir- İstanbul Otoyolu diğeri de İzmir-Ankara hızlı treni. Hayırlı uğurlu olsun. Önümüzdeki sene otoyol açılıyor buradan İstanbul'a üç saatin altında gideceksiniz. 10 saat 11 saat 12 saat yolculukları hatırlayın. Ömrünüz yollarda geçerdi. Şimdi o Osman Gazi köprüsü hakkında laf eden Muharrem İnce, Yalova'dan İstanbul'a gitmek için o köprüyü kullanıyor. Çünkü kolaylıkla 6 dakikada İstanbul'a geçiyor. Yoksa İzmit'i dolanacak, üç saat yollarda olacak bu mitingleri de yapamayacaktı. Bizim hizmetlerimiz herkese, 81 milyona. Ülkemizi istiyoruz ki 2023 yılına Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesinin ötesine taşıyalım" dedi.

İZMİR'E YATIRIMLARINI ANLATTI 15 yıldır gece gündüz demeden hizmet için çalıştıklarını kaydeden Yıldırım, "Şehirlerimizi kalkındırmaya çalışıyoruz. Hiçbir şehrimizi ihmal etmedik. İzmir'i ihmal eden Türkiye'yi ihmal etmiş olur. Ege'nin incisi dünya ticaretiyle entegre olmuş. İzmir'e 16 yılda, 66 katrilyon yatırım yaptık. 35 İzmir projesi de tüm hızıyla devam ediyor. Bugüne kadar 35 projeden 9 tanesini bitirdik. 17 tanesine başladık, diğerlerinin de hazırlık çalışmaları devam ediyor. AK Parti yapar onlar konuşur. Yaptıklarımız yapacaklarımızın teminatıdır"direk İzmir'e yaptıkları yatırıımları ve hizmetleri anlattı. 'SENİN TRAMVAYININ YARISI' Açılışını yaptığı Sabuncubeli Tünelleri'ne de değinen Başbakan Yıldırım, şöyle konuştu: "Sabuncubeli tünellerini yaptık, açtık. Geçtiniz mi tünellerden? 400 yıllık hayal gerçek oldu. Şimdi de 'paralı olacak' diyorlar. Paralı mıydı? Bedava bedava. İzmir- Manisa arası 15 dakikaya indi. İhracatın başşehri Ege bu tünellerle beraber İstanbul'a, Bursa'ya, Avrupa'ya bağlanıyor. Bir kez daha tüneller hayırlı olsun. Belediye Başkanı merak etmiş, 'Sabuncubeli tünellerin fiyatı açıklanmamış' demiş. İşte açıklıyorum 536 milyon. Senin sahile yaptığın tramvayın yarısı kadar. İzmir'e 16 yılda 17 bin 600 konut yaptık. İnşa ettiğimiz Gördes Barajı'yla İzmir'in 50 yıllık içme suyu problemini biz çözdük. Karşıyaka Stadyumu'nu belediye engelliyor, haberiniz olsun. İhalesini yaptık bir türlü yapamıyoruz. 24 Haziran'da siz gereğini yaparsınız. Atatürk'ün kurduğu kulübün stadyumunu da yapacağız. Bayraklı'nın sorunlarını biliyoruz. Bu sorunları da yine biz çözeceğiz. Onun için Bayraklı'dan güçlü bir destek bekliyorum" dedi.

"CUMHUR İTTİFAKI TEK BAYRAK DEMEK" Cumhur İttifakı'na da destek isteyen Başbakan Yıldırım, "Bu ittifak 15 Temmuz ve Yeni Kapı ruhunu yansıtır. Cumhur İttifakı demek tek bayrak, tek millet, tek vatan demektir. Terör karşısında dimdik durmak demektir. Türkiye'nin bağımsızlığını savunmak demektir. Terörü içerde, Kandil'de, Afrin'de, Fırat Kalkanı'nda, Münbiç'te yerle bir etmek, tertemiz kökünü kazımak demektir. Cumhur İttifakı Türkiye'nin beka meselesidir. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kahraman Mehmetçiğimiz işi görüyorlar, ihtiyaç olursa hep beraber gideriz" diye konuştu. MUHALEFET ADAYLARINA TERÖR ELEŞTİRİSİ "Türkiye'nin önemli bir sorunu terör sorunudur" diyen Başbakan Binali Yıldırım, "Piyasadaki adayların hiçbirisi terör konusuna giriyorlar mı? Giremezler. Sen Cumhurbaşkanı adayı olacaksın. Koşa koşa Edirne'ye gideceksin, orada teröre destek veren birisini destekleyeceksin. Sonra da hepinizin Cumhurbaşkanı olacağım diyeceksin. Peki 53 kişinin hesabını kim verecek" dedi.