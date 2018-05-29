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Başbakan Binali Yıldırım: "Karşımızdakinin kim olduğunun önemi yok. Ülkemize, milletimize herhangi bir tehdit vaki olduğunda biliyoruz ki 7'den 70'e bu ülkenin evlatları, ülkemizi korumaya ve alçaklara gereken dersi vermeye hazırdır."

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2018 20:05 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Karşımızdakinin kim olduğunun önemi yok. Ülkemize, milletimize herhangi bir tehdit vaki olduğunda biliyoruz ki 7'den 70'e bu ülkenin evlatları, ülkemizi korumaya ve alçaklara gereken dersi vermeye hazırdır."


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