IHAAW135847-SIY/13-04-2018
- Başbakan Binali Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur" dedi.
13.04.2018 13:58:47 TSI
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