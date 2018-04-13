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Başbakan Binali Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 14:05 | Son Güncelleme

IHAAW135847-SIY/13-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur" dedi. 13.04.2018 13:58:47 TSI NNNN

IHAAW135847-SIY/13-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, "Kimyasal silah kullanımı, masum insanları, çocukları katletmenin asla affedilecek bir tarafı yoktur" dedi.

13.04.2018 13:58:47 TSI
NNNN

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