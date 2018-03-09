Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada "Terör bu ülkenin yıllarını çaldı. İnsanımıza büyük acılar yaşattı. Geleceği inşa etmek üzere yola çıkarken terör belasını da bu milletin gündeminden söküp atmak gerektiğinin bilincindeyiz. Mücadelemiz, terör tamamen bu topraklardan yok oluncaya kadar durmayacak." dedi.
"ÇÖZÜM MÖZÜM YOK"
Başbakan Yıldırım, "Bazen çözüm süreci diyorlar. Çözüm mözüm yok. Çözüm, terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesiyle Kürtlerle, Türklerle, Türkmenlerle, Araplarla ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bu milletin kucaklaşmasıdır, kardeşçe geleceğe yürümesidir. Çözüm budur. Bundan başka çözüm yok." diye konuştu.
"DOĞU GUTA HALKININ VE MAZLUMLARIN YANINDA OLACAĞIZ"
Yıldırım: "Bazı dostlarımız içi boş 'sözde soykırım' iddialarıyla uğraşacağına Doğu Guta'da yaşanan vahşeti görmelidir. Doğu Guta'da kadınlar, kundaktaki çocuklar katlediliyor. Doğu Guta'da insanlık büyük bir cinayete kurban gidiyor. Dün Kudüs'ü nasıl savunduysak, bugün de Doğu Guta halkının ve mazlumların yanında olacağız." dedi.
SEÇİM İTTİFAKI
Binali Yıldırım, "Cumhur ittifakı, 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen demokrasi gönüllülerinin hissiyatını temsil ediyor. Cumhur ittifakıyla inşallah Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri de teker teker aşacağız. Cumhur ittifakı sadece iki partinin ittifakı değildir, bu milletin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, bağımsızlık aşkının teminatıdır." diye konuştu
Suriye'den flaş açıklama: Türkiye'nin işgaline karşı...
Fatih’te rehine krizi! Özel harekat operasyon düzenledi
Son dakika! Taksim'de silah sesleri!
AK Partili isimden çok tartışılacak ‘hilafet’ açıklaması
Minik Ceylin davasında babaannesinin sözleri yürek yaktı
Hayvanlarla konuşan 2 yaşındaki çocuk efsane oldu
Psikiyatri kliniğinde büyük skandal! Hastasıyla ilişkiye giren hemşireler tutuklandı
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Biz dinde reform aramıyoruz. Haddimize mi?
Cinsel istismar haberini izlerken yaşadığı tacizi anlattı!
Son yaptığı 'pes' dedirtti! Ünlü modele takipçileri bile ayar verdi
Kuş ve domuz gribinden sonra yeni salgın! 300 milyon kişi ölebilir
Alarm verildi! Tiangong-1 uzay istasyonu Dünya'ya çarpacak
Okuyucu Yorumları 34 yorum