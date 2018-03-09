Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada "Terör bu ülkenin yıllarını çaldı. İnsanımıza büyük acılar yaşattı. Geleceği inşa etmek üzere yola çıkarken terör belasını da bu milletin gündeminden söküp atmak gerektiğinin bilincindeyiz. Mücadelemiz, terör tamamen bu topraklardan yok oluncaya kadar durmayacak." dedi.

"ÇÖZÜM MÖZÜM YOK"



Başbakan Yıldırım, "Bazen çözüm süreci diyorlar. Çözüm mözüm yok. Çözüm, terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesiyle Kürtlerle, Türklerle, Türkmenlerle, Araplarla ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bu milletin kucaklaşmasıdır, kardeşçe geleceğe yürümesidir. Çözüm budur. Bundan başka çözüm yok." diye konuştu.

"DOĞU GUTA HALKININ VE MAZLUMLARIN YANINDA OLACAĞIZ"



Yıldırım: "Bazı dostlarımız içi boş 'sözde soykırım' iddialarıyla uğraşacağına Doğu Guta'da yaşanan vahşeti görmelidir. Doğu Guta'da kadınlar, kundaktaki çocuklar katlediliyor. Doğu Guta'da insanlık büyük bir cinayete kurban gidiyor. Dün Kudüs'ü nasıl savunduysak, bugün de Doğu Guta halkının ve mazlumların yanında olacağız." dedi.

SEÇİM İTTİFAKI



Binali Yıldırım, "Cumhur ittifakı, 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen demokrasi gönüllülerinin hissiyatını temsil ediyor. Cumhur ittifakıyla inşallah Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri de teker teker aşacağız. Cumhur ittifakı sadece iki partinin ittifakı değildir, bu milletin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, bağımsızlık aşkının teminatıdır." diye konuştu