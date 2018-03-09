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Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.03.2018 15:04 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım partisinin genel merkezinde Siyaset Akademisi'nin açılışında konuştu. Başbakan Yıldırım, 'Çözüm süreci diyorlar çözüm mözüm yok. Çözüm terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesidir. Bundan başka çözüm yok.' dedi.

Başbakan Binali Yıldırım: Çözüm mözüm yok!

Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti Genel Merkezi'nde Siyaset Akademisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada "Terör bu ülkenin yıllarını çaldı. İnsanımıza büyük acılar yaşattı. Geleceği inşa etmek üzere yola çıkarken terör belasını da bu milletin gündeminden söküp atmak gerektiğinin bilincindeyiz. Mücadelemiz, terör tamamen bu topraklardan yok oluncaya kadar durmayacak." dedi.

"ÇÖZÜM MÖZÜM YOK"

Başbakan Yıldırım, "Bazen çözüm süreci diyorlar. Çözüm mözüm yok. Çözüm, terör örgütünün bu topraklardan defolup gitmesiyle Kürtlerle, Türklerle, Türkmenlerle, Araplarla ay yıldızlı bayrağın altında yaşayan bu milletin kucaklaşmasıdır, kardeşçe geleceğe yürümesidir. Çözüm budur. Bundan başka çözüm yok." diye konuştu.

"DOĞU GUTA HALKININ VE MAZLUMLARIN YANINDA OLACAĞIZ"

Yıldırım: "Bazı dostlarımız içi boş 'sözde soykırım' iddialarıyla uğraşacağına Doğu Guta'da yaşanan vahşeti görmelidir. Doğu Guta'da kadınlar, kundaktaki çocuklar katlediliyor. Doğu Guta'da insanlık büyük bir cinayete kurban gidiyor. Dün Kudüs'ü nasıl savunduysak, bugün de Doğu Guta halkının ve mazlumların yanında olacağız." dedi.

SEÇİM İTTİFAKI

Binali Yıldırım, "Cumhur ittifakı, 15 Temmuz'da tankların karşısına dikilen demokrasi gönüllülerinin hissiyatını temsil ediyor. Cumhur ittifakıyla inşallah Türkiye'nin önüne çıkarılan engelleri de teker teker aşacağız. Cumhur ittifakı sadece iki partinin ittifakı değildir, bu milletin birliğinin, beraberliğinin, kardeşliğinin, bağımsızlık aşkının teminatıdır." diye konuştu

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Okuyucu Yorumları 34 yorum
HELAL SANA BAŞBAKANIM HER KESE ANLADIĞI DİLDEN KONUŞACAN EN İYİSİ
Hele şükür aklınız başınıza gelmiş görünüyor.
Doğu Guta halkına Allah yardım etsin. Sen bize yardım et fındık para etmiyor başbakanım. Ülkede bundan kardan zarar ediyor. Doğu Karadeniz halkı sizden yardım bekliyor, Doğu guta değil!!!! doğu Karadenize yardım ettinizde kaldı Gutası!!!!
Sayın başbakanım çözüyoruz ya deseydin :)
KİM ÇIKARMIŞTI..EYYYYYYY...BAŞBAKANNNN....REİS ?!!..
@nermin_1991 çözüm sürecinin ne olduğunu sen biliyormusun kim baltaladı neden baltaladı bu süreci, baltalanmasına rağmen çözüm süreci az çok işe yaradı pkk dağa çıkartacak adam bulamıyor
@adrese1 işe yararıysa devam edin o zaman. Doğru pkk dağa çıkaracak adam bulamıyor. PYD deki teröristler de zaten izmir'den gitti oraya. kendinizi öldürseniz dünyaya ve biyolojiye öyle bir iyilik edersiniz ki ... sen şimdi üremeyede kalkarsın her tarafa senden saçılır
@adrese1 hadi ordan cahil.
helal başbakanım . Sapına kadar adamsın.
ya bu havalara hastayım bi kaç seçim öncede çözüm süreci var diye oy topladılar. Akp nin yaptığı en iyi şey bir seçimden önce bir konuda kaos veya halka sıkıntı yaratıp bir sonraki seçimdede zaten kendi yarattıkları soruna çözüm bulup halktan oy toplamasıdır.
Niye yok yav :) Bir zamanlan ülkücüler bu iş böyle çözülmez dediklerinde siz kafataşcısız ne anlarsınız diyordunuz. Hdp en büyük ortağınızdı o zamanlar. Valla takdir edilecek davranış.Hep gibi bir ortaktan Mhp'ye.Büyük başarı bakarsanız!!
2013 ün tayyip erdoğanına laf atmış resmen
YENİ Mİ AKLINIZ BAŞINIZA GELDİ..2019 SEN NELERE KADİRMİŞSİN BE...OTOPARKLARIDA 1 TL YAPTILAR ALLAHIN YOLUNDAN PARA ALANLAR KORKMAYA BAŞLADI...
at Binali at..meydan senin
Şu başkanlık sistemi için bir gün HDP'nin yoldaşı oldunuz baktınız olmadı şimdide MHP yoldaşı oldunuz. Birgün milliyetçiliği ayağınızın altına almistiniz, şimdide HDP'yi :)
Bunlar yok diyorsa OSLO da ve İMRALI da görüşmeler devam ediyor demektir.
ee ne olacak çözüm süreci altında serbest bıraktığınız pkklılar nerde şimdi.doğuda ellmeyin yerleşsinler dediniz sonra 1000 aşkın polis asker sehir operayonlarında sizin hatalarınız yüzünden şehit oldu gerimi gelecekler.. iki sene sonra çözüm süreci diye konusacaksınız işinize ne zaman ne eliyorsa öyle nasıl olsa bir kısım her sözünüze kanıyor.
zamanında bu terörüstleri dağdağdan davul zurnayla indirenler kimdi hani silahlarını bırakacaklardı adamlar davulla ellerinde silahla gelip aklanıp kardeş lerimiz denip tekrar silahları ile dağa gönderilmedimi kimdi bunların arkasından zurnalar çaldıranlar değidin artık bıktık vahşettende terördende mehmetlerimiz aslanlarımız o zamanlar daha dikkatli olunsa idi şimdi şehadete ermezler aşka vatan görevlerini icra ederlerdi ama yinede vatan sağ olsun askerimiz var olsunaskerimize vefamız vardır
ALLAH kimseyi bunların düştüğü zikzaklı hallere düşürmesin.Sabah başka,akşam başka,gece başka söz söyleyip,maharet,meziyet,dirayet fakiri AKP iktidarı milleti,memleketi oyuncak etti. İnşaallah önümüzdeki seçimde sizleri millet defedecektir. BİN DEFA ÖLÇ,BİR DEFA BİÇ atasözünü duymamış bunlar.ECDAD derler esdadı bilmez karacahiller. DİN-İMAN derler ALLAHIN EMİRLERİNİ FİL GİBİ ÇİĞNERLER.
Sizin ne yapacağınız belli olmaz. Fırıldaksınız. Geniş adamlarsınız vesselam...
günaydın
savasin agzinizin payini alin.turkiyenin tek kurtulusu kurt sorununu cozmek cozmek istemeyenler onlarca canin vebalini ceker. kemal pirin lafini hatirlatayim size bir civi caktik cikartabilirseniz cikartin.40 yildir civiyi sokemediniz, bundan sonrada hic cozemezsiniz, turkiye devletini de tarihin kara lekeli sayfalarinna naksedersiniz.
Herkes biliyor ki çözümün olmadığı yerde kin nefret savaş vardır ve bu böyle devam eder ÇÖZÜM KARDEŞLİK DEMEKTİR KARDEŞLİK RED EDİLMİŞTİR!!!
Nihayet doğru karar. Geç de olsa...
sİYASET AKADEMİSİNİ İLK KİMİN ÖNERMESİYLE HANGİ PARTİ YAPTI?VE SİZ AKP OLARAK HANGİ PARTİYİ VE KİMİ TAKLİT EDİYORSUNUZ?UYAN EY HALKIM UYAN UYUYORSUNUZ UYUTULUYORSUNUZ....
günaydın
ÇÖZÜM SÜRECİNİ SİZ BASLATTINIZ AMA SONUÇ VAHIM OLDU ŞİMDİMİ AKLINIZ BAŞINIZA GELDİ
adalet bagımsız dedin. adalet ne derse o olur dedin. adalete danışmadan deniz yüceli çıkarttın yigenim. bedelli yok dediniz.bedelliyi çıkarttınız. abd ile pazarlık yok dediniz.. abd den emir aldınız. şeker fabrikalarını satıyorsunuz. israile sen terörist devletsin dediniz. geride israilsiz olmaz dediniz. size dedittirildi. . yigenim savurma bence. yedirirler. hiç sözünüzün arkasında duramadınızki. bak fetonun siyaset ayagına dokunamadın üç yıldır, dokunamanda.gucunuz çaycıya çorbacıya yeter
devlet bahçeli nin agziyla konusmus :D
Akllımda geçeni yazsam Mynet salanır ne ber
BUNLARIN BUNU ANLAMASI ÜLKENİN 10 YILINA MAL OLDU .
hiç sevmezdim sizleri bu kelimeyle şimdi sevdim
bu ülkede türk kürt yıllarca asırlarca yaşıyor arap soyu ne zaman içimize soktun başbakan
öyle bir sıcaktıki çöpçüleriin elleri..elleriyle okşardım seni ne kadar kötü kokarsak okdar iyi..ne kadar rezil olursak süpürge saçlım okadar iyi...ne kadar tükürük yersek yeryüzünden okadar iyi...
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