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Başbakan Binali Yıldırım: "Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar, hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum,

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.05.2018 20:16 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Kurdaki dalgalanma özellikle seçim öncesi birtakım manipülasyonların sonucudur. Kaynağını, nereden geldiğini de biliyoruz ama ne yaparsa yapsınlar, hangi oyunun içine girerse girsinler, içerideki iş birlikçilerine de söylüyorum, başaramayacaksınız. Geçmişte de başaramadınız, şimdi de başaramayacaksınız."


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