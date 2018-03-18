IHAAW205028-SIY/18-03-2018
- Başbakan Binali Yıldırım, MHP’nin 12. Olağan Büyük Kurultayında yeniden Genel Başkanlığa seçilen Devlet Bahçeli’yi arayarak tebrik etti.
18.03.2018 20:50:28 TSI
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