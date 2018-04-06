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Başbakan Binali Yıldırım Moğolistan’da

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.04.2018 05:20 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da resmi törenle karşılandı.

Başbakan Binali Yıldırım, resmi temaslarda bulunmak üzere geldiği Moğolistan’ın başkenti Ulanbator’da resmi törenle karşılandı.

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