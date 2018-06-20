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Başbakan Binali Yıldırım: "Muhalefet adaylarının hepsinin ortak söylemi 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun.' Bazı dış mihraklar da aynı şeyi söylüyor. Bu tesadüf mü? Niye, Recep Tayyip Erdoğan onların burada rahatça at oynatmasına izin v

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.06.2018 15:08 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Muhalefet adaylarının hepsinin ortak söylemi 'Recep Tayyip Erdoğan'ı indirelim de ne olursa olsun.' Bazı dış mihraklar da aynı şeyi söylüyor. Bu tesadüf mü? Niye, Recep Tayyip Erdoğan onların burada rahatça at oynatmasına izin vermiyor, onun için rahatsız oluyorlar. 'Bizim Türkiye'yle problemimiz yok, bizim problemimiz Recep Tayyip Erdoğan' diyorlar. Bizim adaylar da bunu söylüyor. Ne kadar tesadüf."


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