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Başbakan Binali Yıldırım, OHAL’in uzatılmasına ilişkin soru üzerine "Salı günü önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. OHAL konusu orada değerlendirilecek" dedi.

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.04.2018 14:09 | Son Güncelleme

IHAAW140242-SIY/13-04-2018 - Başbakan Binali Yıldırım, OHAL’in uzatılmasına ilişkin soru üzerine "Salı günü önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. 13.04.2018 14:02:42 TSI NNNN

IHAAW140242-SIY/13-04-2018

- Başbakan Binali Yıldırım, OHAL’in uzatılmasına ilişkin soru üzerine "Salı günü önce Milli Güvenlik Kurulu toplantısı olacak. OHAL konusu orada değerlendirilecek" dedi.

13.04.2018 14:02:42 TSI
NNNN

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