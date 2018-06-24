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Başbakan Binali Yıldırım oyunu kullandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.06.2018 11:57 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: - "Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek" - "Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış ve kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyor" - "(Libya'da kaçırılan üç Türk işçinin serbest bırakılması) Yoğun, titiz, zahmetli bir çalışma neticesi kurtarıldılar ve bu sabaha karşı ülkemize geldiler, ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti"

İZMİR (AA) - Başbakan Binali Yıldırım, "Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek." dedi.

Cumhurbaşkanı ve 27. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için oyunu Karabağlar ilçesinde çocuklarının bağışıyla yaptırılan ve annesinin ismini taşıyan Bahar Yıldırım İlkokulunda kullanan Başbakan Yıldırım, kendisine yoğun ilgi gösteren vatandaşlarla sohbet etti.

Okulda görevli olan ve dün babası Rüştü Çakır’ı kaybeden sandık görevlisi Aydan Kazançlı’nın yanına giderek başsağlığında da bulunan Yıldırım, daha sonra okul bahçesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Oyunu kullanarak vatandaşlık görevini yaptığını belirten Yıldırım, bu seçimlerde hem cumhurbaşkanlığı hem de milletvekillerinin aynı anda seçileceğini anımsattı.

- "Yeni sistemle yeni hedeflere yeni ufuklara"

Yıldırım, "Yeni sistemle Türkiye yeni hedeflere, yeni ufuklara istikrar ve güven içerisinde ilerlemeye devam edecek. Seçimlerin bütün milletimize huzur, barış kardeşliğe vesile olmasını diliyorum. Gayet demokratik bir bayram havasında güzel bir seçim ortamı geçiriyoruz. İnsanlar akın akın oylarını kullanmaya geliyorlar." diye konuştu.

Okulun 22 Nisan'da açılışını yaptığını, şimdi de burada oy kullanmanın nasip olduğuna işaret eden Yıldırım, "Seçim İzmir’imize, ülkemize tekrar hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

- Libya'da kaçırılan Türk işçiler

Gazetecilerin Libya'da kaçırılan Türk işçilere yönelik sorusunu da yanıtlayan Yıldırım, 233 gün önce aralarında İzmirli olan bir mühendisin de bulunduğu ENKA şirketine ait 3 mühendisin kaçırıldığını anımsattı.

Başbakan Yıldırım, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yoğun, titiz, zahmetli bir çalışma neticesinde kurtarıldılar ve bu sabaha karşı ülkemize geldiler, ailelerine kavuştular. Mutlu son gerçekleşti. Ben bu süre içerisinde ENKA firmasına, Dışişleri Bakanımıza, Libya Başbakanına ve bütün yetkililere bizlerle yaptıkları bu yakın iş birliği dolayısıyla teşekkür ediyorum. Mühendislerimizin sağ salim kurtulmuş olması hem aileleri açısından hem de ülkemiz açısından çok güzel bir başarı olmuştur. Tekrar geçmiş olsun diliyorum, ailelerini tebrik ediyorum."

Başbakan Yıldırım, Ankara'ya giderek seçim sonuçlarını sandıklar açılmaya başladıktan sonra Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte takip edeceklerini belirterek, "İnşallah hayırlısı olur." dedi.

Bir basın mensubunun "son başbakansınız görevi devredemeyeceksiniz duygularınızı alabilir miyiz" sorusuna Yıldırım, "Koltuk elimizde kaldı, müzayedeye çıkaracağım artık." esprisiyle karşılık verdi.

Yıldırım, daha sonra evine davet eden Abdullah Çakmak'a ziyarette bulundu.

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