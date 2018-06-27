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Başbakan Binali Yıldırım: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de bulunacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz."

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.06.2018 13:17 | Son Güncelleme

Başbakan Binali Yıldırım: "Sayın Cumhurbaşkanımız, Sayın Devlet Bahçeli ile bir görüşme yapacak. O görüşmede ben de bulunacağım. Önümüzdeki süreci değerlendireceğiz."


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